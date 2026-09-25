Νέα εξέλιξη καταγράφεται στην υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης που ερευνάται στη Θεσσαλονίκη και συνδέεται, σύμφωνα με τις κατηγορίες, με φορολογικές απάτες. Ένας από τους εμπλεκόμενους οδηγήθηκε στη φυλακή, ενώ δύο ακόμη κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι υπό περιοριστικούς όρους.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στους δύο άνδρες που οι διωκτικές και δικαστικές αρχές φέρονται να θεωρούν ως κεντρικά πρόσωπα της υπόθεσης. Οι δύο «εγκέφαλοι», όπως χαρακτηρίζονται στη δικογραφία, αναμένεται να απολογηθούν αύριο ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

Οι αποφάσεις μετά τις απολογίες

Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών, οι δικαστικές αρχές θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων.

Στην υπόθεση, μέχρι στιγμής, έχει αποφασιστεί η προσωρινή κράτηση ενός ατόμου. Για δύο άλλους κατηγορουμένους αποφασίστηκε η έξοδος από το δικαστήριο με περιοριστικούς όρους, οι οποίοι έχουν επιβληθεί στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας.

Οι όροι αυτοί δεν συνιστούν απαλλαγή ούτε προδικάζουν την έκβαση της υπόθεσης. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και η τελική αξιολόγηση των στοιχείων θα γίνει από τη Δικαιοσύνη.

Τι εξετάζουν οι αρχές

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η φερόμενη δράση οργανωμένου σχήματος που, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, είχε ως αντικείμενο φορολογικές απάτες.

Οι αρχές εξετάζουν τον ρόλο κάθε προσώπου, τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να λειτουργούσε η ομάδα, καθώς και τις οικονομικές διαδρομές που ενδέχεται να συνδέονται με τις επίμαχες δραστηριότητες.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να δοθεί στις απολογίες των δύο προσώπων που εμφανίζονται ως κεντρικοί κατηγορούμενοι. Από τις εξηγήσεις τους, αλλά και από τα στοιχεία της δικογραφίας, θα κριθεί σε σημαντικό βαθμό η επόμενη φάση της δικαστικής έρευνας.

Η συνέχεια της διαδικασίας

Οι αυριανές απολογίες αναμένεται να αποσαφηνίσουν εάν οι δύο κατηγορούμενοι θα παραμείνουν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους ή εάν θα αποφασιστεί η προσωρινή τους κράτηση.

Μέχρι την ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας ισχύει το τεκμήριο αθωότητας για όλους τους εμπλεκομένους. Οι κατηγορίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία θα κριθούν από τα αρμόδια δικαστήρια, με βάση τα στοιχεία που θα αξιολογηθούν κατά την εξέλιξη της υπόθεσης.