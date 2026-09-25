Αλλάζει το σκηνικό του καιρού από τις βραδινές ώρες της Παρασκευής, καθώς ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένεται να επηρεάσουν αρχικά τα βορειοδυτικά της χώρας. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί, παράλληλα, για πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Η κακοκαιρία θα κινηθεί σταδιακά προς άλλες περιοχές, με τα φαινόμενα να εκδηλώνονται κατά κύματα έως και το πρωί της Κυριακής. Οι αρμόδιες αρχές έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να λάβουν μέτρα αυτοπροστασίας.

Πού και πότε αναμένονται τα έντονα φαινόμενα

Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν συγκεκριμένες περιοχές της χώρας ως εξής:

Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου

Από τις βραδινές ώρες και έως αργά τη νύχτα, έντονα φαινόμενα προβλέπονται στα βορειοδυτικά, και συγκεκριμένα:

Στην Κέρκυρα.

Στην Ήπειρο.

Στη δυτική Στερεά Ελλάδα.

Κατά τόπους δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν χαλαζοπτώσεις.

Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου

Το Σάββατο η κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει:

Τα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου, από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το μεσημέρι.

Την Πελοπόννησο και τα Κύθηρα, από το μεσημέρι έως τις βραδινές ώρες.

Τα ισχυρότερα φαινόμενα στην Πελοπόννησο αναμένονται κυρίως στη Μεσσηνία, τη Λακωνία και την ανατολική Αρκαδία.

Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου

Την Κυριακή, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Εύβοια, από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το μεσημέρι.

Σε αυξημένη ετοιμότητα οι υπηρεσίες

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, τις περιφέρειες και τους δήμους, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Παράλληλα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, τίθεται σε εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από πλημμύρες και τα συνοδά φαινόμενα της κακοκαιρίας.

Οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες στις περιοχές όπου αναμένονται έντονα φαινόμενα έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα. Εφόσον χρειαστεί, η επιχειρησιακή κινητοποίηση θα κλιμακωθεί, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα.

Οι βασικές συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας

Η ΓΓΠΠ καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όσο διαρκούν οι ισχυρές βροχές, οι καταιγίδες και οι θυελλώδεις άνεμοι.

Συγκεκριμένα, συνιστά:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα σε μπαλκόνια, αυλές και εξωτερικούς χώρους, τα οποία θα μπορούσαν να παρασυρθούν και να προκαλέσουν ζημιές ή τραυματισμούς.

Να ελέγξουν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών λειτουργούν κανονικά και δεν είναι φραγμένα.

Να μην διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, είτε πεζή είτε με όχημα, κατά τη διάρκεια της βροχόπτωσης ή της καταιγίδας.

Να αποφεύγουν τη διέλευση από σημεία του οδικού δικτύου όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με ρέματα και δεν υπάρχει γέφυρα.

Να μην πραγματοποιούν υπαίθριες εργασίες και να αποφεύγουν δραστηριότητες σε θαλάσσιες ή παράκτιες περιοχές κατά την εκδήλωση κεραυνών.

Να καταφεύγουν αμέσως σε κτίριο ή αυτοκίνητο σε περίπτωση χαλαζόπτωσης.

Να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο έως ότου βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα έχει περάσει.

Να αποφεύγουν την κίνηση κάτω από μεγάλα δέντρα, αναρτημένες πινακίδες, μπαλκόνια και σημεία από τα οποία μπορεί να αποκολληθούν αντικείμενα.

Να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, όπως η Τροχαία.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και για τα ζώα, καθώς η χαλαζόπτωση μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς.

Τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση κεραυνών

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

Κατά τη διάρκεια έντονης κεραυνικής δραστηριότητας, η Πολιτική Προστασία συνιστά:

Να μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή σταθερό τηλέφωνο.

Να αποσυνδέσετε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή ρεύματος.

Να μην αγγίζετε σωληνώσεις και βρύσες σε κουζίνα και μπάνιο, καθώς μπορούν να λειτουργήσουν ως αγωγοί του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

Οι οδηγοί θα πρέπει να ακινητοποιούν το όχημα στην άκρη του δρόμου, μακριά από δέντρα ή άλλα σημεία όπου υπάρχει κίνδυνος πτώσης αντικειμένων.

Παράλληλα:

Να παραμείνουν μέσα στο αυτοκίνητο έως ότου υποχωρήσει η καταιγίδα.

Να ενεργοποιήσουν τα φώτα έκτακτης ανάγκης.

Να κρατήσουν κλειστά τα τζάμια.

Να μην αγγίζουν μεταλλικά μέρη του οχήματος.

Να μην επιχειρούν να περάσουν από πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

Η ασφαλέστερη επιλογή είναι η άμεση αναζήτηση καταφυγίου σε κτίριο ή αυτοκίνητο. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, οι πολίτες θα πρέπει να καθίσουν χαμηλά στο έδαφος, χωρίς να ξαπλώσουν.

Η ΓΓΠΠ συνιστά επίσης:

Να μην καταφεύγετε κάτω από ψηλά, μεμονωμένα δέντρα σε ανοιχτό χώρο.

Να αποφεύγετε χαμηλά σημεία που μπορεί να πλημμυρίσουν.

Να απομακρύνεστε από πυλώνες, γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και μεταλλικούς φράχτες.

Να μην πλησιάζετε αυτοκίνητα, ποδήλατα, εξοπλισμό κατασκήνωσης ή άλλα μεταλλικά αντικείμενα.

Να απομακρύνεστε από ποτάμια, λίμνες και κάθε άλλη μάζα νερού.

Να βγαίνετε αμέσως από τη θάλασσα όταν αρχίσει καταιγίδα.

Εάν κάποιος βρίσκεται απομονωμένος σε επίπεδη έκταση και αισθανθεί ότι σηκώνονται οι τρίχες ή τα μαλλιά του, θα πρέπει να κάνει βαθύ κάθισμα, με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια, ώστε να περιορίσει την επιφάνεια του σώματός του και την επαφή με το έδαφος. Παράλληλα, θα πρέπει να απομακρύνει από πάνω του μεταλλικά αντικείμενα.

Πού θα ενημερώνονται οι πολίτες

Η εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων θα μεταδίδεται μέσα από τα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και την επίσημη ιστοσελίδα της, emy.gr.

Για ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση και τη βατότητα του οδικού δικτύου, ειδικά σε περίπτωση εισροής πλημμυρικών υδάτων, οι πολίτες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας, astynomia.gr.

Οδηγίες αυτοπροστασίας και ανακοινώσεις για τα έντονα καιρικά φαινόμενα παρέχονται επίσης από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας στην ιστοσελίδα civilprotection.gov.gr.