Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται πλέον ο 34χρονος αλλοδαπός που κατηγορείται για την άγρια δολοφονία 44χρονου ομοεθνούς του, η οποία είχε συγκλονίσει την Πάρο τον Οκτώβριο του 2025. Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026 στη Σύρο από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, βάζοντας τέλος σε μια πολύμηνη καταδίωξη.



Το χρονικό του εγκλήματος αναφέρει ότι το βράδυ της 2ας Οκτωβρίου 2025, ο δράστης εισέβαλε στο σπίτι του θύματος και τον μαχαίρωσε θανάσιμα. Αμέσως μετά το φονικό, ο 34χρονος κατάφερε να διαφύγει από το νησί των Κυκλάδων και στη συνέχεια να εγκαταλείψει την Ελλάδα, όμως η διεθνής αστυνομική συνεργασία οδήγησε τελικά στον εντοπισμό και τη σύλληψή του.



Η εξιχνίαση της υπόθεσης προέκυψε ύστερα από ενδελεχή έρευνα αστυνομικών του ΑΤ Πάρου, σε συνεργασία με κλιμάκιο του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σύρου Ερμούπολης. Οι αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον 34χρονο ως δράστη της ανθρωποκτονίας, ενώ σε βάρος του εκδόθηκε ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων από την INTERPOL.



Στο πλαίσιο των διεθνών αναζητήσεων, ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε στη Βοσνία – Ερζεγοβίνη από τις τοπικές διωκτικές Αρχές. Μετά την έκδοση διεθνούς εντάλματος σύλληψης από την Εισαγγελία Εφετών Αιγαίου, παραδόθηκε στις ελληνικές Αρχές και μεταφέρθηκε στη χώρα.



Στην ίδια υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται ακόμη δύο ομοεθνείς του, οι οποίοι σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα παρείχαν βοήθεια τόσο κατά τη μετάβασή του στην κατοικία του θύματος όσο και κατά τη διαφυγή του από την Πάρο μετά τη διάπραξη του εγκλήματος.



Ο 34χρονος οδηγείται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου, ενώ η έρευνα για όλες τις πτυχές της υπόθεσης συνεχίζεται, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.