Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση ασκήθηκε σε βάρος των δύο εκ των τριών συλληφθέντων που οδηγήθηκαν στα δικαστήρια Ηρακλείου, με φόντο την υπόθεση θανάτου για τον 49χρονο πρόεδρο της Κοινότητας Απεσωκαρίου του Δήμου Γόρτυνας, όπου έχασε τη ζωή του ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης.

Η συγκεκριμένη δίωξη αφορά έναν 32χρονο κτηνοτρόφο από την περιοχή της Μεσαράς και έναν 59χρονο βοσκό που εργαζόταν για την οικογένειά του, ενώ σε βάρος του 57χρονου πατέρα του 32χρονου ασκήθηκε δίωξη για ηθική αυτουργία στην τετελεσμένη πράξη της ανθρωποκτονίας.

Ο εισαγγελέας προχώρησε στην άσκηση δίωξης βαρύτερης από εκείνη που είχε αρχικά σχηματιστεί από την Ασφάλεια Ηρακλείου, η οποία αφορούσε θανατηφόρα σωματική βλάβη. Οι τρεις κατηγορούμενοι προσήχθησαν ενώπιον των δικαστικών αρχών και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα.

«Βασίζεται αποκλειστικά και μόνο σε μαρτυρίες της χήρας»

Η γραμμή της υπεράσπισης αντέδρασε άμεσα στους νέους δικονομικούς χειρισμούς, υποστηρίζοντας ότι δεν υφίσταται κανένα απτό αποδεικτικό στοιχείο που να μπορεί να θεμελιώσει το συγκεκριμένο κατηγορητήριο.

Η Θεονύμφη Μπέρκη, συνήγορος υπεράσπισης του 59χρονου βοσκού, αμφισβήτησε ανοιχτά τη σταθερότητα των στοιχείων δηλώνοντας τα εξής:

«Κατά την άποψή μου δεν είναι μία δεμένη δικογραφία, είναι μία δικογραφία που θα καταπέσει διότι το σύνολό της, ο όγκος της και ο όχλος που έχει δημιουργηθεί βασίζεται αποκλειστικά και μόνο σε μαρτυρίες της χήρας, όσο και ενός ακόμη συγγενικού προσώπου, και κανένα άλλο στοιχείο δεν έχει προκύψει από την προανάκριση μέχρι και σήμερα».

Το χρονικό της επίθεσης και το πόρισμα του ιατροδικαστή

Οι αστυνομικές έρευνες στην περιοχή είχαν ενταθεί σημαντικά όταν στο πόρισμα του ιατροδικαστή περιλήφθηκε αναφορά σε “πιθανή ανθρωποκτονία”. Ο άτυχος Αλέξανδρος Δασκαλάκης είχε εντοπιστεί βαριά τραυματισμένος την 1η Μαρτίου έξω από το Απεσωκάρι. Σύμφωνα με τις ιατρικές εκτιμήσεις, έφερε βαρύ κάταγμα στο κρανίο το οποίο φέρεται να προκλήθηκε από χτύπημα με μαγκούρα, με αποτέλεσμα να υποβληθεί σε κρανιεκτομή και να αφήσει την τελευταία του πνοή έπειτα από περίπου τρεις εβδομάδες νοσηλείας στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια οργανωμένης επιχείρησης ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων τα ξημερώματα της Τετάρτης στη Βαγιωνιά, όπου διεξήχθησαν εκτεταμένες έρευνες σε σπίτια, μάντρες, αποθήκες, οχήματα και επαγγελματικούς χώρους. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων κατασχέθηκαν:

Κυνηγετική καραμπίνα και φυσίγγια

Μαχαίρι

Μαγκούρες

Κινητά τηλέφωνα

Καθοριστικό ρόλο στη χαρτογράφηση των κινήσεων και των επικοινωνιών κατά το επίμαχο διάστημα έπαιξαν το βιντεοληπτικό υλικό από την περιοχή καθώς και τα στοιχεία από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου.

Έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου είχαν συγκεντρωθεί μέλη της οικογένειας του 49χρονου, εκφράζοντας την ανακούφισή τους για το γεγονός ότι η υπόθεση παίρνει τον δρόμο της δικαιοσύνης και χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη ως ένα σημαντικό βήμα για να λάμψει η αλήθεια.

Η πλευρά του θύματος, μέσω του συνηγόρου της, ζητά πλήρη διαλεύκανση και απόδοση ευθυνών στους πραγματικά υπεύθυνους, επισημαίνοντας ότι εμπιστεύτηκε τις αρχές από την πρώτη στιγμή. Στον αντίποδα, και οι τρεις κατηγορούμενοι αρνούνται κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή ή υπαιτιότητα στον θανάσιμο τραυματισμό.