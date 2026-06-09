Εκδόθηκε δικαστική απόφαση με την οποία η οριστική επιμέλεια των παιδιών του Πολωνού καθηγητή του Πανεπιστημίου του Μπέρκλεϊ που δολοφονήθηκε πριν από περίπου ένα χρόνο στην Αγία Παρασκευή , ανατίθεται στον αδελφό του .

Σύμφωνα με ανακοίνωση των δικηγόρων της οικογένειας Γιεζιόρσκι, Μιχάλη Δημητρακόπουλου και Εύας Μπόμπολη «μετά από 11 μήνες παραμονής στην Μονάδα Προστασίας Παιδιού « Άγιος Ανδρέας» των δύο ανήλικων παιδιών του δολοφονηθέντος Πολωνού καθηγητή του Πανεπιστημίου του Μπέρκλεϊ και πατέρα των ανηλίκων, Γιεζιορσκι Πρτσεμισλαβ, εκδόθηκε η απόφαση με την οποία η οριστική επιμέλεια των παιδιών ανατίθεται στον θείο τους, αδελφό του δολοφονηθέντος».

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι «η οικογένεια του αδικοχαμένου θύματος εκφράζει την ικανοποίησή της για τη δικαίωση , καθώς η απόφαση υπηρετεί το βέλτιστο συμφέρον των ανηλίκων και διασφαλίζει ότι τα παιδιά θα μεγαλώσουν μέσα στο οικογενειακό τους περιβάλλον, με τη φροντίδα, την αγάπη και τη στήριξη των στενών συγγενών τους».

«Η οικογένεια του θύματος ευχαριστεί θερμά τη διοίκηση και το προσωπικό της Μονάδας Προστασίας Παιδιού «Άγιος Ανδρέας» για την εξαιρετική φροντίδα, την ευαισθησία και τον επαγγελματισμό που επέδειξαν καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής των παιδιών.

Η οικογένεια εξακολουθεί να αναμένει τον προσδιορισμό της ποινικής δίκης για τη δολοφονία του πατέρα των ανηλίκων, εκφράζοντας την εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη» καταλήγει η ανακοίνωση .