Ολοσχερώς καταστράφηκαν τρία αυτοκίνητα της Περιφέρειας Αττικής, που βρίσκονταν σταθμευμένα στο πάρκινγκ των γραφείων της Περιφέρειας, του βορείου τομέα Αττικής.

Σύμφωνα με τη ΓΑΔΑ, άγνωστα άτομα περιέλουσαν τα οχήματα με εύφλεκτο υγρό και τα παρέδωσαν στις φλόγες λίγο πριν τις τέσσερις τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Το περιστατικό σημειώθηκε επί της Κηφισιάς 18, στο Μαρούσι.

«Όσοι θρασύδειλα κρύβονται πίσω από τις κουκούλες, να γνωρίζουν ότι ούτε φοβόμαστε ούτε θα κάνουμε πίσω», δήλωσε ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς.

«Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και θα ενταθούν, η ασυδοσία θα τελειώσει οριστικά και τα έργα θα προχωρήσουν και θα παραδοθούν στους πολίτες. Αυτοί όμως και θα αποκαλυφθούν και θα λογοδοτήσουν. Να είναι βέβαιοι», πρόσθεσε ο κ. Χαρδαλιάς.

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