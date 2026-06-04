Στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης, μέσω του δικηγόρου του Ζαχαρία Κεσσέ, κατέθεσε νέα αίτηση, με την οποία ζητά την ανάσυρση της υπόθεσης των τηλεφωνικών υποκλοπών από το αρχείο και την επανεξέταση της σχετικής δικογραφίας, μετά και τις δηλώσεις του Ταλ Ντίλιαν στον Τύπο.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ταλ Ντίλιαν είναι ο ιδρυτής της εταιρείας Intellexa, που εμπορεύεται κατασκοπευτικά λογισμικά.

Ακόμη, ο κ. Κουκάκης ζητεί να κληθούν οι τέσσερις καταδικασθέντες προκειμένου να καταθέσουν και να προσκομίσουν νέα έγγραφα μετά τις δηλώσεις του Ταλ Ντίλιαν και, παράλληλα, ζητά να κληθούν πέντε πρόσωπα που είναι στελέχη της εταιρείας Intellexa «που δεν φέρουν την ιδιότητα του κατηγορουμένου και μπορούν να εισφέρουν κρίσιμα στοιχεία στην υπόθεση».