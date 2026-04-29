Για τον πελάτη του, τον 89χρονο που εισέβαλε στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στο Πρωτοδοκείο και άρχισε να πυροβολεί μίλησε το πρωί της Τετάρτης 29/4 ο δικηγόρος Βασίλης Νουλέζα. «Δεν ψάχνει ελαφρυντικά» τόνισε και επεσήμανε πως δεν είχε ανθρωποκτόνο διάθεση γι΄αυτό και πυροβόλησε στο έδαφος.

Ο δικηγόρος σε δηλώσεις του στο ERTNews έκανε λόγο για ένα άτομο «απογοητευμένο μέχρι ακραίας απελπισίας».

«Με ταλαιπώρησαν 20 χρόνια, με κορόιδεψαν, με χλεύασαν και αντί να μου δώσουν σύνταξη πλαστογράφησαν τα βιβλιάρια ασθένειας που είχα στείλει από την Αμερική», είναι τα λόγια του 89χρονου που μετέφερε ο συνήγορός του.

Αναφορικά με το πώς κατέληξε στην Πάτρα, ο κ. Νουλέζας σημείωσε ότι ο 89χρονος είχε στόχο να συνεχίσει οδικώς για το Στρασβούργο όπου είχε ήδη προσφύγει κατά της Ελληνικής Δημοκρατίας και του ΕΦΚΑ.

«Δεν ψάχνει ελαφρυντικά και δεν είχε ανθρωποκτόνο διάθεση, αφού πυροβόλησε στο έδαφος και άφησε την καραμπίνα στο Πρωτοδικείο», είπε ο δικηγόρος, μεταφέροντας επίσης δήλωση του πελάτη του ότι «δεν θέλει να πεθάνει ούτε στο γηροκομείο ούτε στο φρενοκομείο».

«Φυσικά η συμπεριφορά του δικαιολογεί διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης. Ωστόσο, πριν από πέντε χρόνια είχε προειδοποιήσει ότι θα τουφεκίσει και αντί να οδηγηθεί στα δικαστήρια τον έκλεισαν στο Δαφνί. Την βία την καταδικάζουμε όλοι αλλά να ξανασκεφτεί ο προϊστάμενος του ΕΦΚΑ πόσο έχουν ταλαιπωρήσει και ισοπεδώσει ανθρώπους και οικογένειες για να βγάλουν σύνταξη, τη στιγμή που στη Γερμανία η διαδικασία γίνεται σε έναν μήνα» τόνισε κλείνοντας ο Βασίλης Νουλέζας.