Στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» μεταφέρθηκε ένας 45χρονος οδηγός, έχοντας δεχτεί χτυπήματα από έναν άλλο οδηγό ηλικίας 55 ετών. Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό βίας με αφορμή θέση στάθμευσης που σημειώνεται στην Αττική με διαφορά λίγων 24ώρων.

Αυτή τη φορά όλα έγιναν στο Γαλάτσι και συγκεκριμένα στην οδό Πυθίας, περί τις 13:30 το μεσημέρι της Δευτέρας, με τους δύο οδηγούς να ανταλλάσσουν χτυπήματα και τον 45χρονο να μεταφέρεται με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο για νοσηλεία.

Και οι δύο οδηγοί συνελήφθησαν για βαριές σωματικές βλάβες και εξύβριση, ενώ ο 55χρονος κατηγορείται και για οπλοκατοχή, καθώς οι αστυνομικοί εντόπισαν μια σιδερογροθιά κι έναν σουγιά.

Υπενθυμίζεται πως η κατάσταση ξέφυγε και στην περιοχή του Παγκρατίου το απόγευμα του Σαββάτου, όταν ένας οδηγός μηχανής έσπασε το πόδι νεαρής κοπέλας επειδή αργούσε να παρκάρει. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η νεαρή καθυστερούσε να παρκάρει σε σημείο που, όπως φαίνεται, ο 59χρονος οδηγός δικύκλου συνήθιζε να αφήνει τη μοτοσικλέτα του. Ο άνδρας φέρεται να της ζήτησε επιτακτικά να μην παρκάρει, λέγοντάς της πως «δεν μπορεί να βγει». Η ένταση κλιμακώθηκε γρήγορα, με τον 59χρονο να εξυβρίζει τη 22χρονη και, στη συνέχεια, να της επιτίθεται σωματικά.

Όπως περιγράφουν μάρτυρες και μετέδωσε η ΕΡΤ, ο δράστης την άρπαξε από τον λαιμό και τη χτυπούσε πάνω στο αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα η κοπέλα να πέσει στο οδόστρωμα και να τραυματιστεί στο πόδι και στο χέρι.

Κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για ουρλιαχτά που ακούγονταν για ώρα, ενώ αναφέρουν ότι η 22χρονη έφερε γρατσουνιές στον λαιμό και έντονη κοκκινίλα στο πόδι.

Μετά την επίθεση, ο 59χρονος φέρεται να πάρκαρε τη μοτοσικλέτα του και να κρύφτηκε σε κοντινή πολυκατοικία. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ταυτοποιήσουν και τον αναζήτησαν τόσο στην οικία όσο και στον χώρο εργασίας του στο πλαίσιο του αυτοφώρου, χωρίς ωστόσο να τον εντοπίσουν.