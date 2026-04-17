Το φως της δημοσιότητας είδε ένα βίντεο που αφορά τον 26χρονο πρώην πρωταθλητή της άρσης βαρών που συνελήφθη για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτώς στο Αργοστόλι.

Στο βίντεο διακρίνεται ο νεαρός να σηκώνει ένα περιπολικό, μαζί με άλλα δύο άτομα, ενώ λίγα μέτρα πιο πίσω τους υπάρχει ακόμη ένα περιπολικό, χωρίς να είναι γνωστό αν μέσα επέβαιναν αστυνομικοί ή αν το όχημα ήταν άδειο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 26χρονος σήκωσε το περιπολικό και το μετακίνησε, για να απεγκλωβίσει το αυτοκίνητό του, το οποίο είχε πάρει η Τροχαία.

Το βίντεο προβλήθηκε στο Live News, ενώ σύμφωνα με την εκπομπή «Αποκαλύψεις» το συμβάν σημειώθηκε πριν λίγους μήνες και αποτελεί ένα από τα περιστατικά για τα οποία ο 26χρονος είναι γνωστός στις αρχές εδώ και χρόνια.

Δείτε στο 00.58 τη στιγμή που ο αρσιβαρίστας σηκώνει το περιπολικό για να απεγκλωβίσει το αυτοκίνητό του: