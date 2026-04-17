Έντονη ήταν η αντίδραση που προκάλεσε τηλεοπτικό συνεργείο της εκπομπής Αποκαλύψεις του ΑΝΤ1, όταν επιχείρησε να προσεγγίσει τη μητέρα του 26χρονου αρσιβαρίστα που κατηγορείται για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτώς στην Κεφαλονιά.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση Κεφαληνίας, όπου βρισκόταν η γυναίκα, όταν δημοσιογράφος και εικονολήπτης της εκπομπής την πλησίασαν για να της ζητήσουν δηλώσεις σχετικά με την υπόθεση.

Η μητέρα του 26χρονου αντέδρασε με έντονο τρόπο στην παρουσία της κάμερας, εκφράζοντας την ενόχλησή της και ζητώντας να σταματήσει η καταγραφή. Σύμφωνα με όσα καταγράφηκαν, προειδοποίησε τη δημοσιογράφο να μην προχωρήσει σε λήψεις, τονίζοντας ότι θα μιλήσει όταν η ίδια το επιλέξει.

“Αν κάνεις κανένα λάθος και με πάρεις, θα γίνει της Πόπης!” είπε στη δημοσιογράφο η μητέρα του 26χρονου αρσιβαρίστα ενώ συνέχισε λέγοντας: “Κλείστο γιατί θα στην σπάσω. Προσέχετε γιατί και η… τα ίδια έκανε. Όλο μ… είσαστε. Είπα, θα δώσω κατάθεση όταν θέλω εγώ”.

Την ίδια ώρα, η έρευνα για τον θάνατο της 19χρονης συνεχίζεται, με τον 26χρονο αρσιβαρίστα να έχει δώσει κατάθεση ενώπιον της ανακρίτριας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να παραδέχθηκε ότι ο ίδιος προμηθεύτηκε τις ναρκωτικές ουσίες που κατανάλωσαν μαζί με τη νεαρή γυναίκα σε δωμάτιο ξενοδοχείου.