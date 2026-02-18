Σε συνολική ποινή φυλάκισης 5,5 ετών καταδικάστηκε 28χρονος, ο οποίος κάθισε στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενος ότι κακοποιούσε σωματικά και ψυχικά την 27χρονη γυναίκα του, μπροστά στα μάτια των δύο ανήλικων παιδιών τους.

Η υπόθεση έφτασε στη Δικαιοσύνη, όταν η γυναίκα βρήκε το θάρρος να τον καταγγείλει στις Αρχές, αναζητώντας προηγουμένως βοήθεια σε κοινωνικούς λειτουργούς. Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει πράξεις που καταγγέλθηκε ότι τελέστηκαν την περίοδο 2023 – 2024, σε Κόρινθο και Θεσσαλονίκη, όπου ζούσε το ζευγάρι.

Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον 28χρονο για απλή σωματική βλάβη, παράνομη βία και απειλή – όλες σε βαθμό πλημμελήματος με τον νόμο περί ενδοοικογενειακής βίας, χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικού. Με την ίδια απόφαση αθωώθηκε για την πράξη της βαριάς ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης (κακούργημα). Η έφεση αποφασίστηκε να μην έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, με αποτέλεσμα ο καταδικασθείς να επιστρέψει στις φυλακές, όπου κρατείται προσωρινά για υπόθεση παράνομης διακίνησης μεταναστών.

Στην κατάθεσή της, η παθούσα περιέγραψε όσα βίωνε στα χέρια του άνδρα της, με τον οποίο ήταν μαζί από ανήλικη. «Με χτυπούσε με μένος όπου έβρισκε – στο κεφάλι και κυρίως στο σώμα», είπε με δάκρυα στα μάτια. «Δεν με άφηνε να δουλεύω, ήμουν οικονομικά εξαρτημένη από εκείνον, ένιωθα εγκλωβισμένη», σημείωσε. Η ίδια ανέφερε ότι αποφάσισε να τον καταγγείλει, επειδή «δεν άξιζε στα παιδιά μου να ζουν όλο αυτό». Μεταξύ των βίαιων επεισοδίων που υπέστη, όπως περιέγραψε, ήταν όταν ήταν λεχώνα, και δέχθηκε γροθιά στο στόμα, με αποτέλεσμα να σπάσει το μπροστινό δεξί δόντι.

Απολογούμενος στο δικαστήριο, ο καταδικασθείς, με καταγωγή από την Αλβανία, μίλησε για καταστροφική σχέση, ενώ περιέγραψε τα παιδικά του χρόνια, τονίζοντας ότι υπήρξε θύμα ενδοοικογενειακής σχέσης.

«Έγινε από θύμα θύτης» ανέφερε για τον 28χρονο η εισαγγελέας της έδρας και πρόσθεσε, μεταξύ άλλων, στην αγόρευσή της: «Έπλασε μία σχέση εξουσίας προς την παθούσα, δημιουργώντας σ’ αυτή φόβο κι εξάρτηση. Πρόκειται για γυναίκα, η οποία από μικρό κορίτσι υποτάχθηκε στα θέλω του, βιώνοντας μία διαρκή βία».