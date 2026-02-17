Ο Χρήστος Μαυρίκης βρέθηκε σήμερα στα δικαστήρια της Ευελπίδων, όπου πήρε αναβολή για αύριο, Τετάρτη, προκειμένου να δικαστεί από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο.

Ο κατηγορούμενος για σειρά πλημμεληματικών πράξεων, ζήτησε την αναβολή της δίκης του προκειμένου να συγκεντρώσει και να προσκομίσει στο δικαστήριο τα έγγραφα, που, όπως λέει, αποδεικνύουν ότι κατέχει νόμιμα το όπλο με το οποίο φέρεται να πυροβόλησε.

Ο Χρήστος Μαυρίκης εξήλθε των δικαστηρίων και επιβιβάστηκε σε αυτοκίνητο, χωρίς να κάνει δηλώσεις στους δημοσιογράφους.

Ο Μαυρίκης συνελήφθη λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας σε οικόπεδο κοντά στο σπίτι του, καθώς νωρίτερα είχε πυροβολήσει στον αέρα. Στη συνέχεια ταμπουρώθηκε στον χώρο, ενώ στο σημείο κλήθηκε ισχυρή δύναμη της ΕΛ.ΑΣ., και διαπραγματευτής. Υπενθυμίζεται ότι ο Χρήστος Μαυρίκης ήταν σε καθεστώς κατ’ οίκον περιορισμού με «βραχιολάκι» για υπόθεση δωροδοκίας.

