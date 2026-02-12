Δεκάδες διαρρήξεις και κλοπές σε όλη την Ελλάδα, με λεία που εκτιμάται ότι ξεπερνάει τις 400.000 ευρώ, φέρεται να διέπραξαν τους τρεις τελευταίους μήνες τα μέλη εγκληματικής οργάνωσης, την οποία εξάρθρωσε η ΕΛ.ΑΣ.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν στην Ημαθία 12 άτομα που οδηγήθηκαν νωρίτερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στον ανακριτή αντιμετωπίζοντας -μεταξύ άλλων- τις κατηγορίες της εγκληματικής οργάνωσης, των διακεκριμένων κλοπών και της πλαστογραφίας.

Όπως έγινε γνωστό, η οργάνωση φέρεται να δρούσε τουλάχιστον από τις αρχές του περασμένου Δεκεμβρίου. Τα «χτυπήματα» που εξιχνιάστηκαν είναι κυρίως στους νομούς Θεσσαλονίκης (Θέρμη, Πανόραμα, Πυλαία, Ευκαρπία, Ωραιόκαστρο, Χαλάστρα και Εύοσμο), Ημαθίας, Πέλλας, Πιερίας, Λάρισας, Τρικάλων, Βοιωτίας, Γρεβενών και Αττικής.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τα μέλη είχαν διαρθρώσει τη δράση τους σε τρεις 5μελείς ομάδες με διακριτούς ρόλους. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η πρώτη ομάδα προχωρούσε σε διαρρήξεις κατοικιών και σε κλοπές χρημάτων από οχήματα, οι ιδιοκτήτες των οποίων είχαν κάνει αναλήψεις από τραπεζικά καταστήματα και ήταν υπό παρακολούθηση. Η δεύτερη ομάδα έκανε διαρρήξεις οχημάτων σε χώρους στάθμευσης, ενώ τα μέλη της φαίνεται πως διέπρατταν κλοπές με τη μέθοδο της απασχόλησης και του εναγκαλισμού, με θύματα κυρίως ηλικιωμένους. Η τρίτη ομάδα είχε αναλάβει τη μίσθωση «επιχειρησιακών» οχημάτων, που χρησιμοποιούνταν για την τέλεση των αξιόποινων πράξεων, συνήθως με την τοποθέτηση πλαστών πινακίδων κυκλοφορίας.

Οι αστυνομικές έρευνες κορυφώθηκαν, χθες το πρωί, οπότε έγινε επιχείρηση σε Αλεξάνδρεια και Βέροια Ημαθίας, με τη συμμετοχή 120 αστυνομικών. Εκτός από τους 12 συλληφθέντες, στη δικογραφία υπάρχουν τρία ακόμη άτομα που αναζητούνται. Οι αστυνομικοί κατάσχεσαν -μεταξύ άλλων- κοσμήματα και χρήματα.