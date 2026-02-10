Στις 09:00 το πρωί έφτασαν στο δικαστικό μέγαρο της Ευελπίδων οι κατηγορούμενοι για το γιγαντιαίο κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων, που εξαρθρώθηκε μετά από πολύμηνη έρευνα της ΕΛ.ΑΣ..

Η οργάνωση, με αρχηγούς δύο αδέλφια γνωστά ως «Πούτιν» και «Πρόεδρος», λειτουργούσε τουλάχιστον από το 2018 με διεθνείς διασυνδέσεις, παράγοντας περίπου 8 εκατομμύρια τσιγάρα τον μήνα και αποκομίζοντας έσοδα που ξεπερνούσαν τα 5 εκατομμύρια ευρώ μηνιαίως.

Η βιομηχανική δομή του κυκλώματος

Ο διοικητής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, υποστράτηγος Φώτιος Ντουίτσης, υπογράμμισε στη χθεσινή ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ. ότι «η υπόθεση αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς εξελίσσεται το οργανωμένο έγκλημα στη σύγχρονη εποχή». Σε ό,τι αφορά την υποδομή της συμμορίας, σημείωσε πως «δεν μιλάμε για ευκαιριακή παραβατικότητα, αλλά για ένα πολυσύνθετο παράνομο οικονομικό σύστημα» που διέθετε τρεις πλήρως εξοπλισμένες μονάδες παραγωγής και έξι αποθήκες σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια.

Το ξέπλυμα και οι «αχυράνθρωποι»

Το κύκλωμα χρησιμοποιούσε ναυτιλιακές εταιρείες και αγορές ακινήτων για να νομιμοποιεί τα κέρδη του, ενώ τα μέλη του έμεναν σε πολυτελείς βίλες δηλώνοντας πενιχρά εισοδήματα. «Για να συγκαλύπτουν τη δράση τους, χρησιμοποιούσαν δεκάδες πλαστά έγγραφα, εικονικές επιχειρήσεις και τηλεφωνικές συνδέσεις στο όνομα «αχυρανθρώπων»», εξήγησε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ.., Κωνσταντία Δημογλίδου. Η ίδια ανέφερε πως οι διαφυγόντες δασμοί ξεπερνούν τα επτά εκατομμύρια ευρώ, ενώ στις έρευνες βρέθηκαν υποπολυβόλα, πιστόλια και πάνω από 1,2 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά.

Μια υγειονομική βόμβα

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον κίνδυνο για τη δημόσια υγεία από τα παράνομα προϊόντα. Ο κ. Ντουίτσης τόνισε ότι «οι συνθήκες παραγωγής αποτελούν μια υγειονομική βόμβα για τον καπνιστή», καθώς τα τσιγάρα διοχετεύονταν στην αγορά χωρίς κανέναν ποιοτικό έλεγχο. Στη μεγάλη επιχείρηση συνελήφθησαν συνολικά 26 άτομα, ανάμεσά τους και ένας αστυνομικός, ενώ η έρευνα επεκτείνεται σε 420 τραπεζικούς λογαριασμούς με τη συνδρομή της Europol.