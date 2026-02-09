Εγκληματική οργάνωση που δρούσε τουλάχιστον από το 2018, τόσο εντός της χώρας όσο και στο εξωτερικό, στην παράνομη επεξεργασία καπνού και την παραγωγή και διακίνηση λαθραίων καπνικών προϊόντων, εξάρθρωσε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, έπειτα από πολύμηνη και συστηματική έρευνα, όπως αναφέρθηκε σε σημερινή ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ. Δύο αδέρφια, ομογενείς από την πρώην Σοβιετική Ένωση, ο 48χρονος «Πούτιν» και ο 46χρονος «Πρόεδρος», φέρονται ως οι αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης.

Πρόκειται για μια οργάνωση με πλήρη βιομηχανική υποδομή: παράνομα εργοστάσια, αποθήκες, δίκτυα μεταφοράς, ανθρώπινο δυναμικό με διακριτούς ρόλους και αυστηρή ιεραρχία. Δεν μιλάμε για ευκαιριακή παραβατικότητα, αλλά για ένα πολυσύνθετο παράνομο οικονομικό σύστημα, που λειτουργούσε με αυστηρούς συνωμοτικούς κανόνες, όπως ανέφερε στην παρουσίαση της υπόθεσης ο διοικητής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, υποστράτηγος Φώτιος Ντουίτσης.

Ενδεικτικά, η οργάνωση είχε αναπτύξει τρεις πλήρως εξοπλισμένες παράνομες μονάδες παραγωγής, καθώς και έξι αποθήκες, σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια, με συνεχή μετακίνηση εξοπλισμού για να αποφύγουν τον εντοπισμό τους.

Οι εγκαταστάσεις αυτές διέθεταν βιομηχανικού τύπου μηχανολογικό εξοπλισμό, ικανό να επεξεργάζεται μεγάλο όγκο καπνού και να παράγει εκατομμύρια τεμάχια τσιγάρων, τα οποία πακέταραν σε συσκευασίες που έφεραν ψευδείς επωνυμίες γνωστών εμπορικών μαρκών. Παράλληλα, διέθεταν μεγάλο αριθμό φορτηγών και επιβατικών οχημάτων, όλα ενταγμένα στη λαθρεμπορική τους δραστηριότητα.

Μάλιστα, είχαν τέτοιο βαθμό εξειδίκευσης, ώστε, για να συγκαλύπτουν τη δράση τους, χρησιμοποιούσαν δεκάδες πλαστά ή νοθευμένα έγγραφα, εικονικές επιχειρήσεις και ανύπαρκτες φορολογικές οντότητες, πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας και τηλεφωνικές συνδέσεις με στοιχεία τρίτων, με συστηματική αντικατάσταση συσκευών και καρτών SIM.

«Ιδιαίτερη έμφαση θέλω να δώσω στον όγκο της επεξεργασίας των πρώτων υλών και παραγωγής των παράνομων καπνικών προϊόντων. Από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι, μόνο κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, η εγκληματική οργάνωση είχε τη δυνατότητα να παράγει και να διακινεί πολλά εκατομμύρια λαθραία τσιγάρα ανά αποστολή, ενώ έχουν τεκμηριωθεί δεκάδες παραδόσεις στη χώρα μας αλλά και μεταφορές παράνομων καπνικών προϊόντων στο εξωτερικό.

Χαρακτηριστικά, μόνο από τις ποσότητες που κατασχέθηκαν, οι διαφυγόντες δασμοί ξεπερνούν τα εφτά εκατομμύρια ευρώ, ποσό που αποτυπώνει με σαφήνεια το μέγεθος της ζημίας για το Δημόσιο και, κατ’ επέκταση, την εθνική οικονομία. Χρήματα τα οποία θα μπορούσαν να διατεθούν για την ενίσχυση των κοινωνικών αναγκών στην παιδεία, στην υγεία, και γενικότερα στην πρόνοια.

Η έρευνα που οδήγησε στον τερματισμό της δράσης της εν λόγω εγκληματικής οργάνωσης βασίστηκε σε σύγχρονες μεθόδους ανάλυσης πληροφοριών και στοχευμένες ανακριτικές πράξεις, με απόλυτο σεβασμό στη νομιμότητα», επεσήμανε ο κ. Ντουίτσης.

Η αστυνομική επιχείρηση ευρείας κλίμακας διενεργήθηκε από το Τμήμα Δίωξης Παράνομης Διακίνησης και Εμπορίας Αντικειμένων της Δ.Α.Ο.Ε., σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος και το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς, υπό τον συντονισμό του Επιχειρησιακού Κέντρου της Δ.Α.Ο.Ε.

Κατά την ημέρα της επιχειρησιακής δράσης, την περασμένη Παρασκευή απαιτήθηκε η συνδρομή αστυνομικών της Ε.Κ.Α.Μ., των υπηρεσιών της Δ.Α.Ο.Ε. και των ειδικών δράσεων αυτής, εξειδικευμένου προσωπικού της Υποδιεύθυνσης Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών καθώς και της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Καταστημάτων.

Ιδιαίτερη μνεία έγινε και στη συνεργασία της ΕΛ.ΑΣ. με την EUROPOL και τις Αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου. Η παρουσία ειδικού εμπειρογνώμονα και η αξιοποίηση της κινητής μονάδας ανάλυσης δεδομένων επέτρεψαν την επεξεργασία μεγάλου όγκου πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο, ενισχύοντας καθοριστικά την επιχειρησιακή μας εικόνα και αναπτύσσοντας διασυνοριακή συνεργασία με Αρχές Επιβολής του Νόμου της Πολωνίας, της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου.

«Θέλω να σημειώσω ότι, η εξάρθρωση αυτής της εγκληματικής οργάνωσης, πέραν της καταστολής του λαθρεμπορίου, της αποδυνάμωσης του παράνομου αυτού μηχανισμού και της διασφάλισης των δημόσιων εσόδων, αφορά και την προστασία της δημόσιας υγείας. Όπως έχουμε επισημάνει κατ’ επανάληψη, τα παράνομα καπνικά προϊόντα συνιστούν σοβαρό κίνδυνο για την υγεία. Παράγονται χωρίς κανέναν ποιοτικό έλεγχο και διοχετεύονται στην αγορά χωρίς καμία διασφάλιση για τον καταναλωτή.

Πραγματικά κατά την αυτοψία στους χώρους παραγωγής, οι συνθήκες επεξεργασίας και παραγωγής, καθώς και το περιεχόμενο που καπνίζει ο καταναλωτής, αποτελεί μία υγειονομική βόμβα για την υγεία του καπνιστή και δυστυχώς αυτό το γεγονός, εκτιμώ ότι δεν έχει επικοινωνηθεί αρκετά ώστε να ενημερωθεί για τις διαστάσεις της απειλής το καταναλωτικό κοινό», τονίστηκε ακόμη στην παρουσίαση της ΕΛ.ΑΣ.

Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση

Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, παρουσίασε στη συνέχεια τα επιμέρους επιχειρησιακά στοιχεία της υπόθεσης, τις συλλήψεις, τις κατηγορίες και τα αποτελέσματα της αστυνομικής επιχείρησης.

Όπως είπε, για την εξάρθρωση της διεθνικής εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στην παράνομη επεξεργασία καπνού και στην παραγωγή και διακίνηση λαθραίων καπνικών προϊόντων, πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση την Παρασκευή και το Σάββατο, 6 και 7 Φεβρουαρίου 2026, σε περιοχές της Αττικής, της Στερεάς Ελλάδας, της Εύβοιας και της Μαγνησίας.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν συνολικά 26 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και τα δύο αρχηγικά, ενώ για την υπόθεση κατηγορούνται επιπλέον 13 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας αστυνομικός. Παράλληλα, ερευνάται η εμπλοκή ακόμα 9 ατόμων.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση– εγκληματική οργάνωση, παράβαση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, πλαστογραφία, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, προστασίας αρχαιοτήτων και συνέργεια σε λαθρεμπορία.

Ως προς τον τρόπο δράσης, από την πολύμηνη, συστηματική και εμπεριστατωμένη έρευνα, διακριβώθηκε ότι, τουλάχιστον από τον Αύγουστο του 2018, τα δύο αρχηγικά μέλη λειτουργούσαν ως αφανείς κεντρικοί καθοδηγητές, λαμβάνοντας αυξημένα μέτρα ασφαλείας και αποφεύγοντας οποιαδήποτε άμεση επιχειρησιακή έκθεση.

Κεντρικό ρόλο στη λειτουργία της οργάνωσης είχε συγκεκριμένο «σημείο συντονισμού» – γραφείο, από το οποίο τα αρχηγικά μέλη πραγματοποιούσαν τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, τον συντονισμό των υπολοίπων μελών, καθώς και την επιτήρηση των εγκαταστάσεων, μέσω συστημάτων βιντεοπαρακολούθησης.

Από το ίδιο σημείο οργανωνόταν η επικοινωνία των μελών με χρήση τηλεφωνικών συσκευών και συνδέσεων σε στοιχεία τρίτων («αχυράνθρωποι»), καθώς και η διαχείριση οικονομικών πόρων για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων.

Επίσης, καθοριστικό ρόλο διαδραμάτιζαν δύο ανώτερα επιχειρησιακά μέλη, τα οποία ενεργούσαν για λογαριασμό της ηγεσίας, συντόνιζαν τις παραγωγικές και μεταφορικές διαδικασίες, μεριμνούσαν για τη στελέχωση και την υλικοτεχνική υποδομή της οργάνωσης και λειτουργούσαν ως σημείο αναφοράς για τα λοιπά μέλη.

Για να πετύχουν τον σκοπό τους, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είχαν αναπτύξει πλήρη και πολυεπίπεδη επιχειρησιακή δομή, με παράνομες εγκαταστάσεις επεξεργασίας καπνού και παραγωγής τσιγάρων κυρίως σε περιοχές της Αττικής και της Στερεάς Ελλάδας, χώρους αποθήκευσης και παλετοποίησης, καθώς και δίκτυο μεταφοράς και διάθεσης των παραγόμενων προϊόντων.

Τα παραγόμενα τσιγάρα τυποποιούνταν σε πλαστά πακέτα που έφεραν σήματα και ενδείξεις νόμιμων καπνοβιομηχανιών, κυρίως με ξενόγλωσσους χαρακτήρες.

Ακολούθως, μεταφέρονταν από τους χώρους παραγωγής σε χώρους προσωρινής αποθήκευσης και στη συνέχεια φορτώνονταν σε φορτηγά οχήματα, κυρίως ρυμουλκά και ρυμουλκούμενα με αλλοδαπές πινακίδες κυκλοφορίας, με προορισμό άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτες χώρες, ενώ μέρος της παραγωγής διοχετευόταν και στο εσωτερικό της χώρας. Οι μεταφορές συνοδεύονταν από εικονικά παραστατικά και, κατά περίπτωση, οχήματα έφεραν πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας.

Για τη συγκάλυψη της δράσης τους, τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν συστηματικά πλαστά ή νοθευμένα έγγραφα και εικονικές διοικητικές διαδικασίες, με τη δημιουργία ανύπαρκτων φορολογικών οντοτήτων, αποδόσεις ΑΦΜ, σύσταση εικονικών επιχειρήσεων, δήλωση μισθώσεων, έκδοση αδειών κυκλοφορίας και ενεργοποίηση τηλεφωνικών συνδέσεων στο όνομα τρίτων προσώπων.

Επίσης, χρησιμοποιούσαν ειδικό κώδικα επικοινωνίας –κωδικές λέξεις– ως εξής:

επιχειρησιακά οχήματα ως «κινέζος», «πορτοκαλί»,

αστυνομικές δυνάμεις ως «καρούμπαλο»,

αχυρανθρώπους, ως «τσουβάλια», καθώς και

λέξεις όπως «γαϊδούρια», «W», ή «d», οι οποίες παρέπεμπαν σε επώνυμες μάρκες καπνοβιομηχανιών.

Χαρακτηριστικό της οικονομικής λειτουργίας της οργάνωσης ήταν η εκτεταμένη χρήση μετρητών. Η καταβολή μισθωμάτων, η προμήθεια πρώτων υλών και η κάλυψη λειτουργικών εξόδων γίνονταν σχεδόν αποκλειστικά χωρίς τραπεζικό ίχνος, ενώ τις φυσικές πληρωμές είχε αναλάβει επιλεγμένο μέλος, προκειμένου να αποφεύγεται η σύνδεση των συναλλαγών με την υπόλοιπη εγκληματική δραστηριότητα.

Ενδεικτικά, σε μόλις 8 χρόνια υπολογίζεται ότι κατέβαλαν σε μισθωτήρια χώρων πάνω από 1,2 εκατομμύρια ευρώ, ενώ διαχειρίζονταν συνολικά 6 κτιριακές εγκαταστάσεις – αποθήκες, 5 ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης, 2 χώρους «Γραφεία», 6 φορτηγά, 2 ρυμουλκά (τράκτορες), 3 ρυμουλκούμενα (επικαθημένα) και 15 αυτοκίνητα (εκ των οποίων 2 μισθωμένα).

Περαιτέρω, από την εις βάθος οικονομική έρευνα προέκυψε ότι τα έσοδα της εγκληματικής οργάνωσης διοχετεύονταν στα αρχηγικά μέλη κυρίως μέσω μετρητών, γεγονός που δυσχέραινε τον άμεσο εντοπισμό τραπεζικών ροών. Παρά ταύτα, το μέγεθος των παράνομων κερδών αποτυπώνεται στην αυξημένη οικονομική τους επιφάνεια, η οποία υπερκαλύπτει εκείνη των κατώτερων ιεραρχικά μελών και τεκμηριώνει τον ηγετικό τους ρόλο.

Η εικόνα αυτή ενισχύθηκε από τα ευρήματα στις οικίες τους, όπου κατασχέθηκαν μεγάλα χρηματικά ποσά σε μετρητά, αντικείμενα υψηλής αξίας, καθώς και τραπεζικά μέσα και έγγραφα πιστωτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού, ενώ διακριβώθηκε και η χρήση λογαριασμών σε αλλοδαπές τράπεζες.

Στο πλαίσιο της έρευνας ελέγχθηκαν εκατοντάδες τραπεζικοί λογαριασμοί φυσικών και νομικών προσώπων, καθώς και η απόκτηση ακίνητης περιουσίας, η οποία πραγματοποιούνταν κατά κανόνα με μετρητά ή μέσω προσχηματικών τραπεζικών κινήσεων από συγγενικά πρόσωπα ή εταιρείες συνδεδεμένες με τα αρχηγικά μέλη, συχνά σε αξίες σημαντικά χαμηλότερες της πραγματικής.

Παράλληλα, εντοπίστηκαν εταιρείες με φαινομενικά νόμιμη δραστηριότητα, περιορισμένο προσωπικό και διαχειριστικό έλεγχο από τα αρχηγικά μέλη ή πρόσωπα του στενού τους περιβάλλοντος, στοιχεία τα οποία συνολικά καταδεικνύουν τον κύκλο του χρήματος και στοιχειοθετούν οργανωμένο μηχανισμό νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Αναφορικά με τη διεθνική δράση, από τα τέλη Σεπτεμβρίου 2025 έως σήμερα έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 15 παραδόσεις φορτίων λαθραίων τσιγάρων. Η δραστηριότητα διακόπηκε προσωρινά τον Οκτώβριο 2025, μετά από κατασχέσεις φορτίων στη Ρουμανία και την Πολωνία, ωστόσο επανεκκίνησε τον Ιανουάριο 2026, γεγονός που καταδεικνύει τη συνεχιζόμενη επιχειρησιακή ικανότητα της οργάνωσης.

Η οικονομική ζημία για το Δημόσιο, μόνο από τις συγκεκριμένες παραδόσεις, υπολογίζεται σε 1.507.381,41 ευρώ, ενώ το συνολικό ύψος των διαφυγόντων φόρων και δασμών από τις κατασχεθείσες ποσότητες εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 7.096.033 ευρώ.

Συνολικά κατά τις έρευνες που διενεργήθηκαν τις 06-07/02/2026 σε περιοχές της Αττικής, Μαγνησίας, Στερεάς Ελλάδα και Εύβοιας, παρουσία εκπροσώπων της Δικαστικής Αρχής βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Τρεις πλήρως εξοπλισμένοι χώροι παραγωγής και τυποποίησης τσιγάρων καθώς και γραμμή θερμικής επεξεργασίας και κοπής καπνού, εντός των οποίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ειδικά μηχανήματα, για το σκοπό αυτό (βιομηχανικός αεροσυμπιεστής, γεννήτριες, σιγαροποιητική μηχανή αποτελούμενη από τροφοδότη, μηχανή τσιγαροποίσης και συλλέκτη τελάρων, μηχανή πακεταρίσματος αποτελούμενη από τροφοδότη, μηχανή πακεταρίσματτος, σελοφανέζα και γκρουπαζιέρα, 6 περονοφόρα και 12 παλετοφόρα)

14.438.040 τεμάχια τσιγάρων,

20,04 τόνοι λεπτοκομμένου βιομηχανοποιημένου καπνού,

1.218.082 ευρώ, 24.000 Ελβετικά Φράγκα και -16.050- Ντίρχαμ,

42 χρυσές λίρες,

υποπολυβόλο, 12 πιστόλια, 2 περίστροφα, 4 τυφέκια και καραμπίνες, 22 γεμιστήρες, 1.642 φυσίγγια και χειροβομβίδα κρότου λάμψης,

190 κινητά τηλέφωνα, 21 Η/Υ και τάμπλετ και πλήθος εξοπλισμού τεχνολογίας (κάμερες, σκάνερ, ασύρματοι πομποδέκτες, συσκευές γεοεπιτήρησης, drone, καταγραφικά καμερών),

17 αυτοκίνητα και 10 φορτηγά,

3 επικαθήμενα οχήματα,

μεγάλες ποσότητες πρώτων υλών, ειδών τυποποίησης και συσκευασίας τσιγάρων, όπως χάρτινων αναπτυγμάτων (ετικέτες) πακέτων για συσκευασία τσιγάρων, αναπτύγματα χαρτοκιβωτίων – boxγια την αποθήκευση -500- πακέτων τσιγάρων, έκαστο χαρτοκιβώτιο (box, sticks φίλτρων τσιγάρου, μπιτόνια υγρής κόλλας, πομπίνες (ρολά) αλουμινόχαρτου ασημί/χρυσού χρώματος, πρόσφορου για χρήση στην παραγωγή πακέτων τσιγάρων, κύλινδροι ζελατίνας πρόσφορης για την περιτύλιξη δεκάδας πακέτων τσιγάρων («στέκας»), φιλτράκια, πομπίνες (ρολά) χάρτινου λαιμού πακέτου τσιγάρων, τελάρα μεταφοράς τεμαχίων τσιγάρων, ρολά κ.ά.

φωτοαντίγραφα ταξιδιωτικών εγγράφων τρίτων προσώπων («ανύπαρκτων» οντοτήτων), ατζέντες, σημειωματάρια και χειρόγραφες σημειώσεις,

φωτοαντίγραφα ταξιδιωτικών εγγράφων τρίτων προσώπων («ανύπαρκτων» οντοτήτων), ατζέντες, σημειωματάρια και χειρόγραφες σημειώσεις, εικονικό Τιμολόγιο και Δελτίο Αποστολής, εταιρείας, το οποίο θα χρησιμοποιούνταν για την παράδοση 14 παλετών λαθραίων τσιγάρων που βρέθηκαν σε αποθήκη της οργάνωσης, με παραλήπτη εταιρεία στην Σλοβακία, καθώς και

πίνακας ζωγραφικής.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.