Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ για την εξάρθρωση κυκλώματος λαθραίων τσιγάρων πραγματοποιείται σε Αττική, Βοιωτία, Μαγνησία και Κατερίνη.

Η επιχείρηση πραγματοποείται από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.).

Η επιχείρηση πραγματοποιείται ταυτόχρονα σε περιοχές της Αττικής, της Βοιωτίας, της Μαγνησίας και της Κατερίνης, με εφόδους και έρευνες σε δέκα αποθηκευτικούς χώρους, καθώς και σε εργοστάσιο παράνομης παραγωγής καπνικών προϊόντων.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί συνολικά 25 άτομα, εκ των οποίων 19 στην Αττική και 6 στη Βοιωτία, ενώ έχουν κατασχεθεί, μεταξύ άλλων, όπλα, χρηματικά ποσά, οχήματα, σημειώσεις και κινητά τηλέφωνα.

Οι έρευνες συνεχίζονται και αναμένεται νεότερη επίσημη ενημέρωση από τις αρμόδιες Αρχές.

Ακολουθούν φωτογραφίες από τα παράνομα προϊόντα που εντοπίστηκαν: