Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες σήμερα, 06/02, ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση που έχει αναπτυχθεί ταυτόχρονα σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές της χώρας, με στόχο την εξάρθρωση οργανωμένου κυκλώματος παράνομης δραστηριότητας στον τομέα των καπνικών προϊόντων.

Η επιχείρηση υλοποιείται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.) και εκτείνεται σε περιοχές της Αττικής, της Βοιωτίας, της Μαγνησίας και της Κατερίνης. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης φέρονται να δραστηριοποιούνταν στην παρασκευή και τη διάθεση λαθραίων καπνικών προϊόντων.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, πραγματοποιούνται παράλληλες έρευνες σε 10 αποθηκευτικούς χώρους, καθώς και σε εργοστάσιο παραγωγής παράνομων καπνικών προϊόντων, με τις αστυνομικές δυνάμεις να ερευνούν κάθε σημείο που συνδέεται με τη δράση του κυκλώματος.

Κατά τις έρευνες έχουν κατασχεθεί, μεταξύ άλλων, όπλα, χρηματικά ποσά, οχήματα, σημειώσεις και κινητά τηλέφωνα, στοιχεία που εξετάζονται για τη διερεύνηση της εγκληματικής δραστηριότητας και των διασυνδέσεων της οργάνωσης.

Μέχρι αυτή την ώρα, έχουν συλληφθεί συνολικά 25 άτομα, εκ των οποίων δεκαεννέα 19 στην Αττική και έξι 6 στη Βοιωτία.

Για την υπόθεση αναμένεται νεότερη ενημέρωση, καθώς η αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.