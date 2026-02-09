Δύο αδέρφια, ομογενείς από την πρώην Σοβιετική Ένωση, ο 48χρονος «Πούτιν» και ο 46χρονος «Πρόεδρος», φέρονται ως οι αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης που εξάρθρωσε το «ελληνικό FBI» και ενάντια στον «Έντικ» έδιναν μάχη για την πρωτοκαθεδρία στη μαφία των λαθραίων τσιγάρων στη χώρα μας.

Για τη μεγάλη υπόθεση έχει προγραμματιστεί σήμερα στις 10:00 το πρωί παρουσίαση στο Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ., ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι εμπλέκονται δεκάδες άτομα, ακόμα κι ένας 55χρονος αστυνομικός, σε μια μαφία που κάθε χρόνο κάνει τζίρο πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Μάλιστα, εκτός από παραγωγή και διακίνηση λαθραίων τσιγάρων, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης εμπλέκονται σε πλήθος παράνομων πράξεων, όπως εκβιασμοί, εμπρησμοί, απόπειρες δολοφονίας κ.ά., με τη διαμάχη τους με τον «Έντικ» να χαρακτηρίζεται, απ’ όσους γνωρίζουν, θανάσιμη.

Η πληροφορία για τη δράση του κυκλώματος, που ξετυλίγεται σε Δυτική Αττική, Στερεά Ελλάδα, Μαγνησία και Θεσσαλονίκη, έφτασε στο «ελληνικό FBI» τον Δεκέμβριο του 2024, όμως χρειάστηκε πάνω από ένας χρόνος ερευνών για να φτάσουμε στη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, καθώς το κύκλωμα είχε πολλά «πλοκάμια» και λάμβανε αυστηρά μέτρα προστασίας.

Τα δύο αδέρφια, ο 48χρονος «Πούτιν» και ο 46χρονος «Πρόεδρος», είχαν τον απόλυτο έλεγχο της εγκληματικής οργάνωσης. Έβαλαν τα χρήματα για το στήσιμο της «επιχείρησης», στρατολόγησαν τα πρόσωπα-κλειδιά, συντόνιζαν και αποκόμιζαν τεράστια κέρδη. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ΕΛ.ΑΣ. εντόπισε 4 παράνομα εργοστάσια και 5 αποθήκες σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Τέλος, να σημειωθεί ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είχαν φτιάξει ακόμα και δικό τους λεξιλόγιο, προκειμένου να μην κινούν υποψίες κατά τις συνομιλίες τους, πλήθος εκ των οποίων έχει στην κατοχή της η ΕΛ.ΑΣ.