Για πάνω από 10 χρόνια ζούσε την απόλυτη κόλαση μία φιλόλογος σε σχολεία των νοτίων προαστίων όπως αποκάλυψε η καταδικαστική απόφαση του Εφετείου για τον πρώην σύντροφό της που τη διέσυρε διακινώντας γυμνές φωτογραφίες της.

Ειδικότερα, ο άνδρας με τον οποίο κατά το παρελθόν η γυναίκα αυτή είχε σχέση, επίσης συνάδελφός της, καθηγητής Χημείας, καταδικάστηκε σε δυόμισι χρόνια φυλάκιση για παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων και για συκοφαντική δυσφήμιση κατ’ εξακολούθηση.

Το χρονικό της υπόθεσης

Όλα φαίνεται να ξεκίνησαν το 2013 και οι δυο καθηγητές είχαν σχέση έως το 2016. Η γυναίκα τότε αποφάσισε να χωρίσει και να του ανακοινώσει το χωρισμό.

Ο άνδρας δεν το δέχτηκε με ήπιο τρόπο και έτσι ξεκίνησε ο «Γολγοθάς» της γυναίκας.

Μετά τον χωρισμό, ο άνδρας έστειλε επιστολή με υβριστικούς χαρακτηρισμούς, την οποία και δημοσιοποίησε στους συναδέλφους. Όταν έπειτα από κάποιο διάστημα η γυναίκα έκανε μια καινούρια σχέση με έναν άλλον καθηγητή Φυσικής – ο οποίος δούλευε σε φροντιστήριο της περιοχής – τους πέτυχε στον δρόμο και τότε άρχισε να την βρίζει.

Δεν αρκέστηκε όμως σε αυτό. Την ίδια βραδιά έστειλε φωτογραφίες γυμνές στο κινητό του γιου της.

Όπως επεσήμανε σε σχετικό της ρεπορτάζ το πρωί της Παρασκευής 30/1 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» στον γιο της καθηγήτριας ο άνδρας έκανε ιδιαίτερα μαθήματα κατά το παρελθόν, οπότε είχαν μία επαφή αλλά είχε και το κινητό του τηλέφωνο.

Αυτά έγιναν μετά τον χωρισμό τους το 2016 και για ένα συνεχές διάστημα που δεν την άφηνε σε ησυχία.

Η υπόθεση έφτασε στο Εφετείο, με τον άνδρα να αρνείται κάθε κατηγορία. Η υπόθεση πήρε και τον δρόμο του Άρειου Πάγου ο οποίος επικύρωσε την απόφαση του Εφετείου, καθώς διαπιστώθηκε πως ήταν ο ίδιος άνθρωπος που έστελνε και την επιστολή στη γυναίκα.

Την επιστολή στους συναδέλφους που τη γνωστοποίησε ήταν ο ίδιος, ο οποίος πήγε κάτω από το φροντιστήριο του νέου συντρόφου και με ένα μεταλλικό αντικείμενο τον χτύπησε στο κεφάλι, στέλνοντάς τον στο νοσοκομείο.

Καταδικάστηκε σε 2,5 χρόνια φυλάκιση

Στη συνέχεια έστειλε εκ νέου τρεις φωτογραφίες στον γιο της γυναίκας, ο οποίος είναι χημικός μηχανικός και με αποστολέα τα ΤΕΕ, του έστειλε έναν φάκελο περιλαμβάνοντας τρεις γυμνές φωτογραφίες της γυναίκας και ένα υβριστικό σημείωμα, κάνοντας αναφορές στις διάφορες υποτιθέμενες σχέσεις που είχε η γυναίκα.

Παράλληλα, έστειλε υλικό και στη μητέρα της, με αποστολέα αυτή τη φορά το Δημοτικό Κοιμητήριο Παλαιού Φαλήρου, προκειμένου η μητέρα της να ανοίξει το φάκελο.

Ο άνδρας καταδικάστηκε σε 2,5 χρόνια φυλάκιση για συκοφαντική δυσφήμηση κατ’ εξακολούθηση και παράβαση του νόμου περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κατ’ εξακολούθηση.