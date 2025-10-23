Για βιασμό, γενετήσιες πράξεις, κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια, κατοχή και παραγωγή πορνογραφικού υλικού ανηλίκων κρίθηκε ένοχος ο 63χρονος σε βάρος δύο ανηλίκων αγοριών (12 και 9 ετών), το ένα σε κοινότητα του δήμου Μουζακίου και το δεύτερο λίγα χρόνια νωρίτερα στην Αθήνα.

Συγκεκριμένα, καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης 70 ετών και 30 μηνών, η οποία, μετά τη συγχώνευση ανέρχεται σε 44 έτη και 18 μήνες, χωρίς αναστολή, ενώ η έφεση δεν έχει αναστέλλουσα δύναμη. Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για όλες τις πράξεις και δεν του αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό. Επίσης, του επιβλήθηκε χρηματική ποινή 230.000 ευρώ.

Οι αποτρόπαιες πράξεις του 63χρονου αποκαλύφθηκαν το 2024. Όλα ξεκίνησαν έπειτα από καταγγελία που έκανε η 18χρονη (τότε) αδελφή του ανηλίκου πως ο 63χρονος είχε προσεγγίσει τον αδελφό της στέλνοντάς του γραπτά ερωτικά μηνύματα μέσω κινητού και προέβαινε σε ασελγείς πράξεις σε βάρος του, σύμφωνα με το τοπικό μέσο neosagon.gr.

Η ΕΛ.ΑΣ. είχε προχωρήσει σε έρευνα στο σπίτι του σε κοινότητα του δήμου Μουζακίου στο οποίο είχε μετακομίσει από την Αθήνα. Εκεί βρήκαν μια φωτογραφία που απεικόνιζε τον ανήλικο και σημειώματα, ενώ κατασχέθηκαν ηλεκτρονικοί υπολογιστές για να εξεταστούν.