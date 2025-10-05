Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνελήφθη μεσημβρινές ώρες χθες, Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2025, σε περιοχή της Αθήνας, 25χρονος υπήκοος Τουρκίας, για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά τα ναρκωτικά, καθώς και για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Ειδικότερα, η σύλληψη του 25χρονου πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας μετά τη σύλληψη 27χρονου υπηκόου Τουρκίας την 03-10-2025 σε περιοχή της Ξάνθης για κατοχή πλήθους πυροβόλων όπλων (σχετ. Δελτίο Τύπου).

Στο πλαίσιο αυτό, από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά της Ζωής και Ιδιοκτησίας πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε και συνελήφθη εντός οικίας, ενώ από τις επακόλουθες έρευνες σε αυτή, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

γυάλινο βάζο που περιείχε φυτικά αποσπάσματα κάνναβης, συνολικού καθαρού βάρους -7- γραμμαρίων,

αυτοσχέδιο τσιγάρο, συνολικού βάρους -1,1- γραμμαρίου,

-2- συσκευασίες που περιείχαν φυτικά αποσπάσματα κάνναβης, συνολικού καθαρού βάρους -41- γραμμαρίων και

το χρηματικό ποσό των -750- ευρώ.

Σημειώνεται ότι, κατά την προσπάθεια των αστυνομικών να δεσμεύσουν τον 25χρονο, αυτός αντιστάθηκε.

Οι κατασχεθείσες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών θα αποσταλούν στο Γενικό Χημείο του Κράτους για εργαστηριακές εξετάσεις.

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του οδηγείται στον αρμόδιο Εισαγγελέα.