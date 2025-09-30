Αναστάτωση σε λεωφορείο στη Λαμία προκάλεσε ένας νεαρός επιδειξίας, ο οποίος αυνανίστηκε μπροστά σε γυναίκες και στη συνέχεια μαζί με φίλος του έβρισαν τον οδηγό, όταν ο τελευταίος επιχείρησε να ειδοποιήσει την αστυνομία.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Ξεπέρασε κάθε όριο νεαρός Ρομά που κινούνταν με αστικό λεωφορείο με προορισμό την Ανθήλη αργά το απόγευμα της Τρίτης (30/9/25).

Λίγο πριν τη στάση στην πλατεία της Κοινότητας, έβγαλε το μόριο του και ξεκίνησε να αυνανίζεται μπροστά στα έντρομα μάτια μεγάλων γυναικών!

«Ξαφνικά άκουσα μια γυναίκα να ουρλιάζει. Και αμέσως ακόμη μία έτρεξε προς εμένα να με ενημερώσει για τον επιδειξία», λέει στο LamiaReport ο οδηγός του λεωφορείου που δεν μπορούσε να πιστέψει τι συνέβαινε.

Πρώτη κίνησή του ήταν να πάρει και να ειδοποιήσει το «100», ενώ μείωσε την ταχύτητα του λεωφορείου προκειμένου να προλάβει να φτάσει η αστυνομία.

Τότε, τόσο ο νεαρός επιδειξίας, όσο και άλλοι δύο νεαροί Ρομά που ήταν παρέα του, ξεκίνησαν να του φωνάζουν, ενώ με την ευκαιρία που άνοιξε την πόρτα να κατεβεί ένας άλλος επιβάτης που είχε φτάσει στη στάση του, πήδηξαν και εκείνοι έξω από το λεωφορείο και εξαφανίστηκαν στο χωριό. Μάλιστα έφυγαν βρίζοντας και εκτοξεύοντας απειλές.

«Πραγματικά είναι από τις στιγμές που δεν ξέρεις τι να κάνεις. Η πρόθεση μου ήταν να τους παραδώσω στην αστυνομία, όμως υπήρχε κίνδυνος να χτυπήσουν κάποιον από τους επιβάτες και να σπάσουν τα τζάμια ώστε να πηδήξουν έξω, καθώς είχαν ακούσει ότι πήρα την αστυνομία», μας λέει ο οδηγός που δεν μπορεί ακόμη να πιστέψει όσα έζησε!

Όπως μας περιέγραψε επρόκειτο για τρεις καλοντυμένους και ευπαρουσίαστους νεαρούς, που δε σου πήγαινε στο μυαλό ότι μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλημα. «Ούτε μεθυσμένοι, ήταν ούτε τίποτα. Δεν μπορώ να καταλάβω πως μπορεί ένας νέος άνθρωπος να κάνει μια τέτοια πράξη απέναντι σε ανθρώπους που θα μπορούσε να είναι μεγαλύτεροι και από τη μάνα του», προσθέτει.

Για το περιστατικό εκτός από την αστυνομία, ο οδηγός ενημέρωσε και τον Πρόεδρο του ΚΤΕΛ Νίκο Γούλα, ο οποίος το πρωί της Τετάρτης θα βρίσκεται στα γραφεία της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας για τα περαιτέρω.

Για την ιστορία να αναφέρουμε ότι στην Ανθήλη έφτασαν γρήγορα αστυνομικοί της ΔΙΑΣ, οι οποίοι και ενήργησαν αναζητήσεις με αρνητικό αποτέλεσμα, καθώς τόσο ο επιδειξίας, όσο και οι φίλοι του φρόντισαν να εξαφανιστούν με το που κατέβηκαν από το Αστικό.