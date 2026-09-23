Για την ενεργειακή κρίση και την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει άμεσα αποφάσεις για την αντιμετώπισή της, μίλησε η Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία επανήλθε και στην κριτική της για αλαζονικές συμπεριφορές στελεχών της κυβέρνησης.

Σε συνέντευξή της στο ΕΡΤNews, η πρώην υπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας υπογράμμισε πως «τώρα η Ευρώπη πρέπει να πάρει αποφάσεις. Στο Συμβούλιο Κορυφής πρέπει να ληφθούν αποφάσεις για την ενέργεια».

Σύμφωνα με την κ. Μπακογιάννη, μεταξύ των επιλογών που βρίσκονται στο τραπέζι είναι να δοθεί στα κράτη-μέλη η δυνατότητα να επιδοτήσουν το ενεργειακό κόστος χωρίς οι συγκεκριμένες δαπάνες να προσμετρώνται στον ευρωπαϊκό δημοσιονομικό «κόφτη», όπως έχει προτείνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ή να αξιοποιηθούν τα ευρωπαϊκά αποθέματα.

«Δεν ξέρω τι άλλο θα κάνει, αλλά πρέπει να κάνει κάτι», είπε, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα παρεμβαίνει στη συζήτηση και μέσω του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, στο Eurogroup.

Σχολιάζοντας τις προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκου Ανδρουλάκη για μείωση των φόρων στα καύσιμα, η Ντόρα Μπακογιάννη υποστήριξε ότι κάθε οικονομική ενίσχυση πρέπει να συνοδεύεται από σαφή απάντηση για το πώς θα χρηματοδοτηθεί.

«Για να μπορέσεις να δώσεις, πρέπει από κάπου αλλού να κόψεις», επεσήμανε, συμπληρώνοντας ότι δεν έχει ακούσει κάποιο κόμμα να προσδιορίζει ποια δαπάνη θα περιορίσει, προκειμένου να χρηματοδοτήσει μία μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης.

«Ξέρουμε ότι έχουμε έναν κουμπαρά. Σε ένα νοικοκυριό δεν μπορούμε να αυξάνουμε τα έξοδα χωρίς να αυξήσουμε τα έσοδα», ανέφερε ακόμα.

Για τα διυλιστήρια σημείωσε ότι εξάγουν μεγάλο μέρος της παραγωγής τους, εισφέρουν στην οικονομία και συμμετέχουν ήδη στην επιδότηση των καυσίμων. Υπενθύμισε επίσης ότι η κυβέρνηση έχει επιβάλει έκτακτη φορολογία στα υπερκέρδη τους και πρόσθεσε ότι, εφόσον κριθεί αναγκαίο, μπορεί να το επαναλάβει.

«Δεν υπάρχει κανένας πρωθυπουργός οκτώ μήνες πριν από τις εκλογές που να μην θέλει να ανακουφίσει τον κόσμο. Είναι δυνατόν να μπορεί και να μην το κάνει;», διερωτήθηκε.

Επίσης, η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κλήθηκε να απαντήσει για την κριτική που άσκησε σε υπουργούς της κυβέρνησης, διευκρινίζοντας ότι δεν πρόκειται για νέα τοποθέτηση.

«Δεν είναι η πρώτη φορά που το λέω. Το έχω ξαναπεί. Το είπε και ο ίδιος ο πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης», είπε χαρακτηριστικά.

«Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια και υπάρχουν αποτελέσματα. Πολλές φορές, όμως, η κυβέρνηση αδικείται από φαινόμενα αλαζονικής συμπεριφοράς, τα οποία αδικούν το μέγεθος της προσπάθειας που γίνεται», συνέχισε.

Η Ντόρα Μπακογιάννη τόνισε ότι τα κυβερνητικά στελέχη οφείλουν να ακούν περισσότερο τους πολίτες και να μην περιορίζονται σε μονολόγους.

«Ο στενοχωρημένος Νεοδημοκράτης θέλει να ξέρει, πρώτον, ότι τον νοιαζόμαστε και, δεύτερον, ότι τον σκεφτόμαστε. Μπορεί να μην μπορούμε να λύσουμε όλα τα προβλήματα, αλλά θέλει να τον ακούσουμε και να τον αγκαλιάσουμε», τόνισε.

Για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, δήλωσε: «Αφήστε να γίνει πρώτα το κόμμα του Σαμαρά και μετά θα τα ξαναπούμε. Στη Δημοκρατία ο καθένας έχει δικαίωμα να έχει τις φιλοδοξίες του. Εμένα με ενδιαφέρει η Νέα Δημοκρατία».

Δείτε τη συνέντευξη της Ντόρας Μπακογιάννη: