«Μετά από 8 χρόνια υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κουράσει, όμως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει εναλλακτική», σημείωσε η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Ντόρα Μπακογιάννη, ασκώντας κριτική στο εσωτερικό του κόμματος.

Σε συνέντευξή της το πρωί της Τρίτης στον ραδιοφωνικό σταθμό του ΣΚΑΪ, έκανε αναδρομή και στο πολιτικό σκηνικό πριν από το 2010, όταν, όπως ανέφερε, υπήρχε εναλλαγή μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας, γεγονός που εξασφάλιζε μια συνέχεια στη διακυβέρνηση.

Σύμφωνα με την κυρία Μπακογιάννη, η παράδοση ενός υπουργείου γινόταν τότε σε έναν άνθρωπο που, σε γενικές γραμμές, γνώριζε το αντικείμενο και μπορούσε να συνεχίσει το έργο του προκατόχου του.

Όπως επισήμανε η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, στη συνέχεια επικράτησε ένας έντονος πολιτικός κατακερματισμός, φαινόμενο που δεν αφορά μόνο την Ελλάδα αλλά παρατηρείται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Η εξέλιξη αυτή, υποστήριξε, έχει οδηγήσει σε μια ευρύτερη δυσαρέσκεια και άρνηση απέναντι στο πολιτικό σύστημα. «Αυτός δεν μ’ αρέσει», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Όμως, κάποιος πρέπει να κυβερνήσει», υπογράμμισε η Ντόρα Μπακογιάννη και πρόσθεσε ότι, υπό τις σημερινές συνθήκες, η ύπαρξη σταθερής κυβέρνησης αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

«Αυτή τη στιγμή με την τρομερή ανασφάλεια και αυτό το γεωπολιτικό περιβάλλον, το να έχεις σταθερή κυβέρνηση είναι το παν», είπε ακόμα, συμπληρώνοντας ότι «τα πάντα είναι πολιτικά σε αυτή τη ζωή» και πως έχει ιδιαίτερη σημασία ποιος καλείται να διαχειριστεί το μέλλον της χώρας.

«Εάν υπήρχε εναλλακτική πρόταση, εάν υπήρχε ένας άλλος, θα το βλέπαμε, ωστόσο η σύγκριση θα γίνει μεταξύ Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη, μεταξύ Μητσοτάκη και Τσίπρα, που μας λέει ότι θα ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ», ανέφερε σε άλλο σημείο της συνέντευξής της.

Η ίδια υποστήριξε ότι η Νέα Δημοκρατία θεωρεί πως, στη συγκεκριμένη συγκυρία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαχειρίζεται καλύτερα την κατάσταση σε σχέση με τους δύο συγκεκριμένους πολιτικούς αρχηγούς.

«Εμείς ειλικρινά πιστεύουμε ότι σε αυτή τη φάση ο Μητσοτάκης κάνει καλύτερη δουλειά απ’ τους άλλους δύο», είπε, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι ο πρωθυπουργός έχει «πολλά ελαττώματα». Ένα από αυτά, όπως είπε, είναι ότι «εννοεί αυτά που λέει».

Παράλληλα, η Ντόρα Μπακογιάννη άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση, λέγοντας ότι ζητά από την κυβέρνηση να προχωρήσει σε παροχές που υπερβαίνουν τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας.

«Η αντιπολίτευση του ζητάει να τα δώσει όλα, να ανοίξει το πορτοφόλι και να δώσει παραπάνω από όσα μπορεί η χώρα να αντέξει», σημείωσε, προσθέτοντας ότι, κατά την άποψή της, ζητείται από την κυβέρνηση να αναλάβει κινδύνους για τη χώρα.

Ακόμα, μίλησε και για τη δημόσια συζήτηση γύρω από τα δημοσιονομικά περιθώρια και τα όρια πληρωμών: «Όταν μιλάμε για αγραμματοσύνη, δεν ξέρουν οι άνθρωποι, εντάξει, η άγνοια συγχωρείται. Αυτό που δεν συγχωρείται είναι η σκόπιμη παραπληροφόρηση».

Μάλιστα, όπως υποστήριξε, τόσο ο Νίκος Ανδρουλάκης όσο και ο Αλέξης Τσίπρας γνωρίζουν ποιο είναι το όριο πληρωμών.

Η ίδια δεν παρέλειψε να κάνει κριτική και στο εσωτερικό της κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για φαινόμενα αλαζονείας σε υπουργούς: «Βλέπω αλαζονεία σε υπουργούς του Μητσοτάκη και θα έλεγα να ξεκαβαλικέψουν. Έχουμε και τέτοια φαινόμενα και θα πρέπει να κοπούν και άμεσα».