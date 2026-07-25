Η σκληρή αντιπαράθεση ανάμεσα στον πρωθυπουργό και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, της οποίας γίναμε μάρτυρες στη Βουλή στη συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος, κατέδειξε ότι η πολιτική ζωή του τόπου θα πορευθεί έως τις εκλογές μέσα σε ένα κλίμα πόλωσης και σκληρού ροκ.

Όπως εκτιμούν κυβερνητικά στελέχη, η συζήτηση αποκάλυψε ότι η συνταγματική αναθεώρηση έχει ήδη συνδεθεί με τις επόμενες εθνικές εκλογές. Η Νέα Δημοκρατία θα επιδιώξει να λάβει πολιτική εντολή για το περιεχόμενο των αλλαγών και το ΠΑΣΟΚ θα επιχειρήσει να αποφύγει την εικόνα της άρνησης, χωρίς να προσφέρει στην κυβέρνηση τις πλειοψηφίες που επιδιώκει.

Με βάση τα παραπάνω αλλά και την πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε στο OPEN, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σκιαγράφησε τη στρατηγική που θα ακολουθήσει τόσο απέναντι στους πολιτικούς του αντιπάλους όσο και απέναντι στους πολίτες από τους οποίους ζητεί μια 3η θητεία.

Κατ’ αρχάς, ξεκαθάρισε με τον πιο εμφατικό τρόπο ότι δεν θα κάνει εκλογές το φθινόπωρο και μάλιστα, όπως τόνιζαν συνεργάτες του, το μοτίβο άλλαξε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να γίνεται ακόμα πιο συγκεκριμένος θέλοντας να πείσει για τις προθέσεις του.

«Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να πει ο πρωθυπουργός για να πείσει ακόμα και τον πιο δύσπιστο ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027», σχολίαζε συνεργάτης του.

Όπως και να έχει, στο Μέγαρο Μαξίμου, με εξαίρεση τη μικρή ανάπαυλα για τις καλοκαιρινές διακοπές, καταρτίζουν μέρα με τη μέρα το πρόγραμμα του πρωθυπουργού έτσι ώστε να βρεθεί σε κάθε γωνιά της Ελλάδας παράλληλα με τις διεθνείς υποχρεώσεις του. Θεωρούν ότι η περίοδος των επόμενων μηνών θα είναι εκείνη που θα αποκαλύψει στους πολίτες το σύνολο του έργου που έχει επιτελεστεί τόσο σε επίπεδο έργων υποδομών όσο και στην οικονομία αλλά και στην προοπτική για την επόμενη 4ετία μέσα από όσα θα ακουστούν το πρώτο σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου στη ΔΕΘ.

Και η επόμενη εβδομάδα θα εμπεριέχει επισκέψεις εκτός Αθηνών, ζητώντας από τους πολίτες μια ισχυρή εντολή για να κρατήσει το τιμόνι της χώρας για άλλα 4 χρόνια.

Προτάσσοντας την οικονομική και κοινωνική ατζέντα και με επίγνωση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι πολίτες με την ακρίβεια να μην υποχωρεί, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συνεχίσει να δεσμεύεται για στήριξη στο μέτρο του δυνατού έτσι ώστε να μην μπει ξανά η χώρα σε νέες οικονομικές περιπέτειες.

Θα τονίζει τη σημασία της δημοσιονομικής σταθερότητας και των στοχευμένων μέτρων στήριξης απέναντι σε πολιτικές δυνάμεις που δίνουν ανεφάρμοστες υποσχέσεις μόνο για να γίνουν ευχάριστοι και να κερδίσουν έτσι την ψήφο εκείνων που στην απελπισία τους μπορεί να τους πιστέψουν.

Θεωρεί, σύμφωνα με στενούς του συνεργάτες, ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιος κομματικός σχηματισμός ούτε στα δεξιά του, ούτε και στο κέντρο που δυνητικά θα μπορούσε να συνεργαστεί μαζί του. Αυτό φάνηκε και στο μείζον θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης. Η φράση «δεν υπάρχει πεδίο συνεννόησης» που είπε για τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά αντικατοπτρίζει, λένε κυβερνητικά στελέχη, το σύνολο της αντιπολίτευσης.