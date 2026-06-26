Σε εξέλιξη βρίσκεται η πρώτη συνεδρίαση των Τομεαρχών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στην αίθουσα Παρθενών του ξενοδοχείου Grand Hyatt επί της Συγγρού.

Η συνεδρίαση ξεκίνησε με εισήγηση του προέδρου της ΕΛΑΣ, Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος, μεταξύ άλλων, τόνισε στους νέους τομεάρχες να μην πατήσουν «πεπονόφλουδες».

«Θέλουμε και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, να μπορέσει η Συμπαράταξη να κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή και την αλλαγή πολιτικής. Με συλλογικότητα, συντροφικότητα, αφοσίωση, χωρίς να ξεχωρίζει ούτε μια στιγμή από τον κόσμο που θέλει να εκφράζει», ήταν το μήνυμα που έστειλε κατά την εναρκτήρια ομιλία του, δίνοντας έμφαση «στις πολιτικές θέσεις, την πολιτική επάρκεια, την ιστορικότητα, την αγωνιστικότητα, τον απαραίτητο συνδυασμό φρεσκάδας και εμπειρίας».

«Θέλουμε όμως να δώσουμε ως πολιτικός χώρος, αλλά και ως πρόσωπα, ένα άλλο παράδειγμα πολιτικής συμμετοχής και δράσης. Μια νέα ηθική της πολιτικής, θα την ονόμαζα. Που δεν υποκλίνεται στη γοητεία της εξουσίας», υπογράμμισε, διαμηνύοντας ότι αυτό που επιδιώκει το νέο κόμμα είναι «ένα νέο είδος κομματικής συμμετοχής σήμερα και άσκησης της εξουσίας αύριο, που θα αμφισβητήσει στην πράξη και με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο το στερεότυπο ότι όλοι είναι ίδιοι», να χτίσει μια «άλλη σχέση του πολίτη με την πολιτική».

Επιπρόσθετα, ζήτησε από τους τομεάρχες να έχουν «λόγο καθαρό, ειλικρινή και συγκεκριμένο», να μιλούν «απλά, όχι απλουστευτικά, τεκμηριωμένα, όχι τεχνοκρατικά» και διευκρίνισε ότι πρόκειται για «τομείς παραγωγής πολιτικής και όχι εκπροσώπησης στα μέσα ενημέρωσης».

«Ο λαός περιμένει απαντήσεις για τα σχολεία και τις σπουδές των παιδιών του με το μεγάλο κόστος εκπαίδευσης, για τα νοσοκομεία και τη δημόσια υγεία, για τις συνθήκες εργασίας και τις αμοιβές του, για το μέλλον της επιχείρησής του, για την ασφάλειά του», σημείωσε, εκφράζοντας την πεποίθηση πως «ο πολιτικός κύκλος του κ. Μητσοτάκη είναι εμφανές ότι έχει κλείσει» και ότι πλέον «δυσφορούν ακόμη και οι ψηφοφόροι της ΝΔ».

Τέλος, προετοίμασε τους συνεργάτες του -επικαλούμενος την φράση του προέδρου της ΕΔΑ, Ηλία Ηλιού, ότι ο δρόμος της Αριστεράς, είναι στρωμένος με «πεπονόφλουδες»– ότι θα χρειαστούν «ρήξεις με συμφέροντα και κατεστημένες νοοτροπίες», οι οποίες θα «σκοντάφτουν στην επιθυμία των λίγων να διατηρήσουν τα προνόμιά τους».