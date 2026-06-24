Στο Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος για την έκδοση του νέου Δελτίου Ταυτότητας μετέβη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Έχοντας μαζί του έναν φάκελο με έγγραφα, ο πρωθυπουργός ακούγεται να λέει πως «έχει πληρωθεί και το παράβολο», στη συνέχεια υπογράφει ηλεκτρονικά και του παίρνουν τα δακτυλικά αποτυπώματα. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράφει στη συνέχεια δύο έγγραφα.

«Σε καμία βδομαδούλα, έτσι; Και έρχεται μέιλ και έρχονται και την παραλαμβάνουν οποιαδήποτε ώρα», λέει, με τον υπάλληλο να διευκρινίζει: «8 με 8 κατά κύριο λόγο».

Σημειώνεται πως σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1157, από τις 3 Αυγούστου 2026 παύουν να θεωρούνται έγκυρες για ταξιδιωτική χρήση οι ταυτότητες των κρατών-μελών που δεν διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη (MRZ). Αυτό σημαίνει ότι οι παραδοσιακές ελληνικές ταυτότητες δεν θα γίνονται πλέον δεκτές για μετακινήσεις στο εξωτερικό.

Οι πολίτες θα πρέπει είτε να έχουν εκδώσει τη νέα ταυτότητα είτε να ταξιδεύουν με έγκυρο διαβατήριο.

Για την έκδοση της νέας ταυτότητας απαιτείται η καταβολή ηλεκτρονικού παραβόλου ύψους 10 ευρώ (Τύπος Παραβόλου 4485), το οποίο καλύπτει το κόστος έκδοσης, εκτύπωσης, προσωποποίησης και ασφαλούς μεταφοράς του εγγράφου.

Για τους πολύτεκνους προβλέπεται μειωμένο παράβολο 5 ευρώ (Τύπος Παραβόλου 4486), με την προσκόμιση του σχετικού δικαιολογητικού.

Παράλληλα, απαιτείται και ένσημο της Ελληνικής Αστυνομίας αξίας 0,50 ευρώ (Τύπος Παραβόλου 2043), το οποίο επικολλάται στην αίτηση.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι όλα τα e-παράβολα πρέπει να έχουν εξοφληθεί πριν από την προσέλευσή τους στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα.

Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάτε στο Αστυνομικό Τμήμα

Για τις νέες ταυτότητες και την έκδοσή τους, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν τα ακόλουθα: