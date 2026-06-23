Συνολικά 765.489 δηλώσεις καθαρισμού οικοπέδων καταγράφηκαν στην πλατφόρμα akatharista.gov.gr, στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της προθεσμίας, αριθμός αυξημένος σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, όπως τονίζεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, παρά την σημαντική αύξηση των δηλώσεων, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλοί ιδιωτικοί και δημοτικοί χώροι που δεν έχουν ακόμη καθαριστεί, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη συνέχιση των παρεμβάσεων πρόληψης καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

Από σήμερα τίθεται σε εφαρμογή το πλαίσιο ελέγχων για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Οι δήμοι έχουν την κύρια ευθύνη για τη διενέργεια των ελέγχων και την επιβολή των προβλεπόμενων μέτρων. Οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες θα πραγματοποιούν ελέγχους επί των καταγγελιών, ενώ παράλληλα θα καταγράφουν ακαθάριστα οικόπεδα και επικίνδυνους χώρους και θα διαβιβάζουν τις σχετικές αναφορές στους αρμόδιους δήμους.

«Η πρόληψη δεν σταματά με τη λήξη της προθεσμίας για τα ακαθάριστα και την πλατφόρμα. Υπάρχουν ακόμη αρκετοί χώροι που πρέπει να καθαριστούν και η προσπάθεια συνεχίζεται», δήλωσε μεταξύ άλλων ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, ενώ κάλεσε ιδιώτες και δήμους να καθαρίσουν και να διατηρήσουν τους χώρους καθαρούς σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. «Αν τώρα δουλέψουμε για να αφαιρεθεί η καύσιμη ύλη και να μειώσουμε τον κίνδυνο, τότε θα πετύχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Στόχος μας είναι οι καθαρισμοί να γίνουν κουλτούρα και υποχρέωση όλων μας», επισήμανε ο κ. Τουρνάς.

Τέλος, όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας θα παρακολουθεί στενά την πορεία των ελέγχων και των παρεμβάσεων σε όλη τη χώρα, με στόχο τη μείωση της καύσιμης ύλης και την ενίσχυση της προστασίας των πολιτών, των περιουσιών και του φυσικού περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.