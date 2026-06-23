Το έργο των κυβερνήσεων της αλλαγής και τη διεθνής εμβέλεια του Ανδρέα Παπανδρέου υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε βίντεο που αναρτήθηκε στους λογαριασμούς του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, καθώς σήμερα συμπληρώνονται τριάντα χρόνια από την ημέρα που ο Ανδρέας Παπανδρέου πέρασε στην ιστορία.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής τονίζει πως ο ιδρυτής του κόμματος παραμένει ζωντανός στη συλλογική μνήμη του ελληνικού λαού ως ένα διαρκές σημείο αναφοράς. «Η παρακαταθήκη του αποτελεί πηγή έμπνευσης για τις διεκδικήσεις του σήμερα», πρόσθεσε.