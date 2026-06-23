Πορεία προς το σπίτι του περιφερειάρχη Αττικής, Νίκου Χαρδαλιά, στην Αγία Παρασκευή, με αφορμή τα Προσφυγικά της λεωφόρου Αλεξάνδρας, πραγματοποίησαν χθες το βράδυ δεκάδες άτομα.

Έγραψαν συνθήματα στους τοίχους, όπως «Χαρδαλιά δολοφόνε», ενώ προκάλεσαν και κάποιες πολύ μικρές φθορές προτού αποχωρήσουν.

Σε κείμενο που έχει αναρτηθεί σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου αναφέρεται: «Σήμερα, Δευτέρα 22/6 ο απεργός της κοίνοτητας των κατειλημμένων Προσφυγικών, Αριστοτέλης Χατζής, που βρίσκεται στην 138η μέρα απεργίας πείνας μέχρι θανάτου, διακομίστηκε εκτάκτως στο γενικό νοσοκομείο Γεννηματάς έπειτα από την σοβαρή επιδείνωση της υγείας του.

Ο απεργός πείνας πλέον ζυγίζει 35 κιλά και παρουσιάζει οξεία εγκεφαλοπάθεια Wernicke με διπλωπία, αταξικό βάδισμα και σοβαρές ηλεκτρολυτικές διαταραχές νευρολογικά συμπτώματα. Πριν την μεταφορά του στο νοσοκομείο, δήλωσε: “Ο αγώνας δεν υποχωρεί, τώρα ξεκίνησε. Θα νικήσουμε, μέχρι τη δικαίωση ή τον θάνατο. Έχουμε ευθύνη για 400 ζωές, έχουμε ευθύνη για την κοινωνία μας, και θα νικήσουμε. Ο αγώνας μας είναι δίκαιος και δεν υποχωρώ μέχρι τη δικαίωση. Τα αιτήματά μας είναι δίκαια.”

Αντανακλαστικά πραγματοποιήσαμε πορεία με στόχο το σπίτι του περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλία, στη Αγία Παρασκευή. Η πορεία πλαισιώθηκε από περίπου 100 συντρόφια με συνθήματα και παρεμβάσεις με σπρέι στους τοίχους της γειτονιάς. Αμφότερα στόχευαν αφενός στην έκφραση αλληλεγγύης και υποστήριξης προς τους απεργούς πείνας και αφετέρου στην κατάδειξη του Νίκου Χαρδαλιά ως του βασικού υπαίτιου της οριακής κατάστασης.

Το σώμα της πορείας προσέγγισε και σε συνέχεια στάθηκε έξω από το σπίτι του Νίκου Χαρδαλιά με την προσωπική του φρουρά να αποχωρεί πανικόβλητη. Ο Νικος Χαρδαλίας με τη στάση του καταδικάζει από την πρώτη στιγμή τους απεργούς πεινας Αρίστο και Suzón σε θάνατο.

Την ιδια στιγμή που ο σύντροφος πεθαίνει, ο Χαρδαλιάς επιλέγει να ανοίξει μια ψηφιακή πλατφόρμα φακελώματος κατοίκων των προσφυγικων και να ανεβάσει ένα προκλητικό προπαγανδιστικό βίντεο ενάντια στον αγώνα και την κοινότητα κατειλημμένων προσφυγικών που αντιστρέφει την πραγματικότητα.

Δηλώνουμε την αμέριστη αλληλεγγύη μας στον αγώνα των προσφυγικών. Βρισκόμαστε δίπλα τους στην κλιμάκωση του αγώνα. Χαρδαλιά θα μας ξαναβρείς μπροστά σου».

«Θρασύδειλοι τραμπούκοι»

Σε δήλωση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Κυρανάκη, για την υπόθεση αναφέρεται:

«Η Νέα Δημοκρατία καταδικάζει απερίφραστα την άνανδρη επίθεση στο σπίτι του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά, από θρασύδειλους τραμπούκους που απείλησαν τον ίδιο και την οικογένειά του.

Η Αστυνομία και η Δικαιοσύνη θα δώσουν την απάντηση που οφείλουν. Σε κάθε περίπτωση, η εφαρμογή του νόμου και η ανάπλαση των προσφυγικών της Λ. Αλεξάνδρας, έπειτα από δεκαετίες εγκατάλειψης, είναι για εμάς αυτονόητη. Όπως αυτονόητη είναι και η μάχη που πρέπει να δοθεί για τα δικαιώματα των ιδιοκτητών των οικιών, τα οποία καταπατούνται σε αρκετές περιπτώσεις από καταληψίες.

Στεκόμαστε στο πλευρό του Νίκου Χαρδαλιά και της οικογένειάς του και αναμένουμε την άμεση καταδίκη των πράξεων αυτών από όλες τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου. Η σιωπή σημαίνει ανοχή και η ανοχή είναι απαράδεκτη.

Όσο για τους θρασύδειλους τραμπούκους, ας γνωρίζουν καλά ότι δεν πτοούν και δεν εκφοβίζουν τα στελέχη μας. Η Δημοκρατία μας, το κράτος δικαίου και οι αρχές και αξίες τις οποίες υπηρετούμε με συνέπεια, είναι πολύ ισχυρότερες από τις κουκούλες, τις μπογιές και τα απειλητικά συνθήματά τους».