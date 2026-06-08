Η Ζωή Κωνσταντοπούλου επιτέθηκε στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τη δημιουργία του κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.).

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, μιλώντας στο OPEN, ανέφερε ότι «την αντιπολίτευση τη διέλυσε ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, και τώρα έρχεται και λέει θέλω να διαλύσω γενικότερα την αντιπολίτευση στη Βουλή. Δεν είναι καταγγελία, είναι πραγματικότητα».

«Τον Ιούνιο του 2023, ο Τσίπρας εξελέγη αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του δεύτερου σε ψήφους κόμματος, με 17% τότε. Παίρνοντας αυτό το 17%, είπε “παραιτούμαι από τη θέση του αρχηγού” και μετά παρέμεινε επί δυόμισι χρόνια, μέχρι τον Οκτώβριο του 2025, σιωπηλός», είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Δεν άρθρωσε λέξη στη Βουλή, σε καμία μεγάλη συζήτηση, σε καμία μεγάλη μάχη, δεν μίλησε στις προτάσεις μομφής, δεν μίλησε για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, δεν έκανε μισή επίκαιρη ερώτηση. Δυόμισι χρόνια ήταν τουρίστας. Διασπάστηκε, πολυδιασπάστηκε. Τον μισθό μια χαρά τον εισέπραττε δυόμισι χρόνια. Εγώ λέω ότι αυτή η στάση εξυπηρετεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη πολύ», είπε στη συνέχεια.