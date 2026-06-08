Στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στο κοιμητήριο Παπάγου, έγινε η εξόδιος ακολουθία του πρώην υπουργού, Γιώργου Σουφλιά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την περασμένη Παρασκευή σε ηλικία 85 ετών. Το τελευταίο αντίο είπαν συγγενείς, φίλοι, συντοπίτες του, συνοδοιπόροι και αντίπαλοι στην πολιτική.

«Υπάσχουν στιγμές που ο δημόσιος λόγος γίνεται δύσκολος. Αποχαιρετώ ένα δομικό συνδιαμορφωτή της Ελλάδος των έργων, της συνέπειας, των αξιών», είπε στις πρώτες του κουβέντες στον επικήδειο λόγο ο Νικήτας Κακλαμάνης.

Ο προέδρος της Βουλής είπε, μεταξύ άλλων, ότι ο Γιώργος Σουφλιάς σφυρηλάτησε τη φυσιογνωμία του ενεργού πολίτη.

«Μοιραστήκαμε κοινούς αγώνες και μάχες σε εύκολες και δύσκολες στιγμές. Μοιραστήκαμε και την κοινή πίστη σε μια πολιτική παράδοση που διαμόρφωσε τη μεταπολιτευτική Ελλάδα. Ο Γιώργος ήταν σταθερός, ψύχραιμος, με άποψη, με θάρρος να διαφωνεί και με γενναιοδωρία να συνθέτει», υπογράμμισε ο κ. Κακλαμάνης.

«Ξεκίνησε από χαμηλά και όσο ψηλά κι αν έφτασε, δεν απομακρύνθηκε από την αίσθηση του μέτρου και της ταπεινότητας που τον χαρακτήριζε», συνέχισε, ενώ ανάφερε πως ο Γιώργος Σουφλιάς «πίστευε ότι πολιτική χωρίς ήθος δεν έχει διάρκεια και παράταξη χωρίς αξίες δεν έχει λόγο ύπαρξης».

«Είχε πολιτικό ανάστημα χωρίς έπαρση. Σε ευχαριστώ για τη διαδρομή, για την πίστη στις αξίες μας,

Η μνήμη σου θα παραμείνει ζωντανή όχι μόνο για όσα έκανες αλλά κυρίως για τον τρόπο με τον οποίο στάθηκες στη δημόσια ζωή. Καλό ταξίδι αγαπημένε μου φίλε Γιώργο», πρόσθεσε ο Πρόεδρος της Βουλής.

Παρόντες ήταν ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής, και ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος.

Ήταν επίσης, μεταξύ άλλων, οι Κωστής Χατζηδάκης, Θανάσης Κοντογεώργης, Νίκη Κεραμέως, Βασίλης Κικίλιας, Σοφία Ζαχαράκη, Μάξιμος Χαρακόπουλος, Χρήστος Κέλλας, Θανάσης Δαβάκης, Βασίλης Σπανάκης, Σταύρος Καλαφάτης, Γιάννης Λαμπρόπουλος, Χρήστος Σταϊκούρας, Γιάννης Οικονόμου, Γιάννης Παπαθανασίου, Γιώργος Σούρλας, Ανδρέας Λυκουρέντζος, Γιώργος Βουλγαράκης, Γιώργος Βλάχος, Φανή Πάλλη Πετραλιά, Θεόδωρος Σκυλακάκης, Δημήτρης Αβραμόπουλος, Βασίλης Κοντογιαννόπουλος, Φίλιππος Σαχινίδης, Διονύσης Καλαματιανός, Βασίλης Κοντογιαννόπουλος και Νίκος Καραθανασόπουλος.

Στην εξόδιο ακολουθία μεικτό άγημα των Ενόπλων Δυνάμεων απέδωσε τιμές.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο Νικήτας Κακλαμάνης

Ο Κώστας Καραμανλής

Ο Κώστας Σκρέκας

Η Νίκη Κεραμέως

Ο Κώστας Λαλιώτης

Ο Γιώργος Βουλγαράκης

Ο Αντώνης Αντωνιάδης

Ο Σταύρος Καλαφάτης και η Φάνη Πάλλη Πετραλιά

Ποιος ήταν ο Γιώργος Σουφλιάς

Η μακρά κοινοβουλευτική πορεία του Γιώργου Σουφλιά ξεκίνησε το 1974, αμέσως μετά τη Μεταπολίτευση, όταν εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής Λάρισας με τη Νέα Δημοκρατία. Η επανεκλογή του το 1977 άνοιξε τον δρόμο για την υπουργοποίησή του, αναλαμβάνοντας αρχικά καθήκοντα Υφυπουργού Εσωτερικών στην κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμανλή και ακολούθως Υφυπουργού Συντονισμού υπό τον Γεώργιο Ράλλη.

Το 1989 ανέλαβε για πρώτη φορά επικεφαλής υπουργείου, αναλαμβάνοντας το χαρτοφυλάκιο της Εθνικής Οικονομίας στην κυβέρνηση Τζαννετάκη.

Η περίοδος 1990-1993 υπήρξε από τις πιο παραγωγικές της καριέρας του, καθώς στην κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη υπηρέτησε διαδοχικά σε τρία κορυφαία υπουργεία: Οικονομικών, Εθνικής Οικονομίας και Παιδείας. Η ισχυρή εσωκομματική του επιρροή τον οδήγησε το 1997 να διεκδικήσει την προεδρία της Νέας Δημοκρατίας στο 4ο συνέδριο του κόμματος, χωρίς ωστόσο να εκλεγεί.

Η σχέση του με την παράταξη δοκιμάστηκε έντονα το 1998, όταν και διαγράφηκε από το κόμμα, για να επανέλθει τελικά το 2001. Στις εκλογές του 2004 μετακινήθηκε από την εκλογική του περιφέρεια στη Λάρισα, εκλεγόμενος βουλευτής μέσω του ψηφοδελτίου Επικρατείας.

Από τον Μάρτιο του 2004 έως τον Οκτώβριο του 2009, ο Γιώργος Σουφλιάς ταυτίστηκε απόλυτα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ), του οποίου ηγήθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια των δύο κυβερνήσεων του Κώστα Καραμανλή. Αν και στις εκλογές του Οκτωβρίου 2009 εξελέγη εκ νέου ως επικεφαλής του ψηφοδελτίου Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, την επομένη κιόλας των εκλογών ανακοίνωσε την οριστική του αποχώρηση από την ενεργό πολιτική δράση.

Η οικογένεια του εκλιπόντος παρακαλεί, αντί στεφάνων, να ενισχυθεί οικονομικά ο οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού».