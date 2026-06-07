Στις εκδηλώσεις των Βρεφονηπιακών Σταθμών και των Κέντρων Φιλίας του Δήμου Περιστερίου βρέθηκε η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, στέλνοντας μήνυμα στήριξης στην οικογένεια και την προσχολική αγωγή.

Η παρουσία της εντάχθηκε στο πλαίσιο των ανοιχτών εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται αυτές τις ημέρες στο Άλσος, με επίκεντρο τα παιδιά, τις οικογένειες και την ενεργό συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας.

Μετά την επίσκεψή της, η κ. Αγαπηδάκη προχώρησε σε σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφερόμενη στη σημασία των δράσεων που φέρνουν κοντά παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς, ενώ εξήρε το έργο που επιτελείται στην προσχολική αγωγή και στις κοινωνικές δομές του Δήμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπουργός είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με γονείς, εργαζόμενους στους παιδικούς σταθμούς και στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ παρακολούθησε μέρος των δραστηριοτήτων που είχαν οργανωθεί για τα παιδιά.

Μια γιορτή αφιερωμένη στα παιδιά και την οικογένεια

Η εκδήλωση των Δημοτικών Βρεφονηπιακών Σταθμών με τίτλο «Η Άνοιξη χαμογελά στο Καλοκαίρι!» πραγματοποιήθηκε στο Άλσος Περιστερίου και περιλάμβανε δημιουργικά εργαστήρια, εικαστικές δράσεις, παιχνίδια εξερεύνησης, μουσικοκινητικές δραστηριότητες και δράσεις ψυχαγωγίας για μικρούς και μεγάλους.

Το Άλσος μετατράπηκε σε έναν θεματικό χώρο αφιερωμένο στην άνοιξη και το καλοκαίρι, με λουλούδια, κατασκευές, αισθητηριακά παιχνίδια και βιωματικές δραστηριότητες που προσέλκυσαν εκατοντάδες οικογένειες.

Η παρουσία της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς οι δράσεις των Βρεφονηπιακών Σταθμών και των Κέντρων Φιλίας αποτελούν βασικούς πυλώνες της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Περιστερίου.

Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται με σειρά πολιτιστικών και κοινωνικών δράσεων των Κέντρων Φιλίας κατά τη διάρκεια του Ιουνίου, με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών και την προώθηση της κοινωνικής συνοχής