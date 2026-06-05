Την αύξηση του ακατάσχετου ορίου των τραπεζικών λογαριασμών ανακοίνωσε πριν από λίγη ώρα ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ Α’ Θεσσαλονίκης, Στράτου Σιμόπουλου, με θέμα: «Ανάγκη άμεσης αύξησης του ακατάσχετου ποσού των 1.250 ευρώ στους τραπεζικούς λογαριασμούς για οφειλές προς Δημόσιο και τράπεζες».

Όπως τόνισε ο επικεφαλής του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης: «Το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών είχε οριστεί από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία στα 1.250 ευρώ. Αυτή ήταν το όριο της δημοσιονομικής ασφυξίας. Σήμερα, είμαι σε θέση να ανακοινώσω την αύξηση του ακατάσχετου λογαριασμού στα 1.600 ευρώ. Δηλαδή, αύξηση 28%. Είναι πράξη δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης στην κοινωνία».

Θυμίζουμε ότι το ακατάσχετο όριο ανερχόταν έως σήμερα στα 1.250 ευρώ μηνιαίως για κάθε φυσικό πρόσωπο. Το ποσό αυτό αφορά αποκλειστικά έναν και μοναδικό δηλωθέντα τραπεζικό λογαριασμό και προστατεύει καταθέσεις, μισθούς ή συντάξεις από κατασχέσεις για οφειλές προς το Δημόσιο. Για να ισχύσει η προστασία, οι πολίτες οφείλουν να προβούν σε ορισμένες απαραίτητες ενέργειες:

Δήλωση Μοναδικού Λογαριασμού : Πρέπει να δηλώσετε το IBAN του λογαριασμού σας ως ακατάσχετο ηλεκτρονικά στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

: Πρέπει να δηλώσετε το IBAN του λογαριασμού σας ως ακατάσχετο ηλεκτρονικά στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Κοινοί Λογαριασμοί: Στην περίπτωση κοινού λογαριασμού, το ακατάσχετο όριο των 1.250 ευρώ ισχύει για καθέναν από τους συνδικαιούχους, εφόσον ο λογαριασμός έχει δηλωθεί.

Να θυμίσουμε τέλος ότι φορείς και κόμματα είχαν καταθέσει προτάσεις για αύξηση του ακατάσχετου στα 1.700 ευρώ, προκειμένου να προσαρμοστεί στο αυξημένο κόστος ζωής.