Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Παύλος Μαρινάκης με αφορμή τις προτάσεις του περί «πατριωτικής εισφοράς».

«Τα έργα είναι πιο ισχυρά από τα μεγάλα λόγια», είπε και υπενθύμισε ότι επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ αυξήθηκαν οι φόροι για τα χαμηλά και μεσαία στρώματα, σε αντίθεση, όπως είπε, με τη σημερινή κυβέρνηση, η οποία έχει προχωρήσει σε μειώσεις 83 φόρων και εισφορών.

Νομίζω ότι η διαφορά του κ. Τσίπρα από άλλους υποψήφιους πρωθυπουργούς είναι ότι είχε τη δυνατότητα να κυβερνήσει και επέβαλε πάνω από 30 νέους φόρους.

Ερωτηθείς για τα στοιχεία που δείχνουν ότι αρκετοί Έλληνες δεν θα κάνουν διακοπές φέτος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναγνώρισε ότι η ακρίβεια, το κόστος διαβίωσης και η στεγαστική κρίση εξακολουθούν να πιέζουν τα νοικοκυριά. «Προφανώς κανείς δεν μπορεί να είναι ικανοποιημένος όταν βιώνουμε μια περίοδο ακρίβειας», ανέφερε. Τόνισε επίσης ότι η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ των χωρών με τους υψηλότερους ρυθμούς αύξησης του κατά κεφαλήν διαθέσιμου εισοδήματος.

Ο Παύλος Μαρινάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να «μεγαλώσει την πίτα» και να επιστρέψει στην κοινωνία μέρος όσων στερήθηκε τα προηγούμενα χρόνια, κυρίως μέσω της μείωσης φόρων. «Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε. Σε καμία περίπτωση, όμως, δεν θα υιοθετήσουμε τη λογική των μαγικών συνταγών ούτε θα τάξουμε χρήματα που δεν υπάρχουν», σημείωσε.

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τους βουλευτές που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης, ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και «δεν έχει καμία εκδικητική διάθεση». Παράλληλα, άφησε αιχμές κατά της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι «αξίζει να βάλουμε δίπλα δίπλα την είδηση της απαλλαγής βουλευτών με τους τίτλους που έβγαιναν από την αντιπολίτευση, βαφτίζοντας βουλευτές ως υποδίκους». «Αξίζει σε αυτή τη χώρα να εξετάσουμε αυτό το φαινόμενο», πρόσθεσε.

Για την έκθεση Τυχεροπούλου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέρριψε τις αιτιάσεις περί βιασύνης, σημειώνοντας ότι οι βουλευτές που ζήτησαν την άρση της ασυλίας τους «δεν δήλωσαν ένοχοι», αλλά, αντιθέτως, ζήτησαν από τους συναδέλφους τους να υπερψηφίσουν το αίτημα. Ο Παύλος Μαρινάκης έστρεψε ξανά τα βέλη του στην αντιπολίτευση, κατηγορώντας την ότι «βιάστηκε να κάνει τον δικαστή» και ότι μιλούσε για «κυβέρνηση υποδίκων». Όπως είπε, άλλο είναι η διερεύνηση όσων έλαβαν παράνομα επιδοτήσεις ή όσων ενδεχομένως τέλεσαν ποινικά αδικήματα και άλλο η «ντε φάκτο στοχοποίηση» βουλευτών που ζήτησαν οι ίδιοι την άρση της ασυλίας τους.

Αναφερόμενος στον Γιώργο Μυλωνάκη και το δημοσίευμα περί ηχητικού στην υπόθεση Σάντη στην Κύπρο, έκανε λόγο για «τοξικό λόγο» που, όπως είπε, μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες. «Ο κ. Μυλωνάκης είναι πολύ δυνατός και φαίνεται ότι κερδίζει», είπε και πρόσθεσε ότι «όσο σφοδρή και αν είναι η πολιτική αντιπαράθεση, πρέπει να υπάρχουν όρια και αυτά «έχουν ξεπεραστεί».

Η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο: