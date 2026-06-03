Η πολιτική κινητικότητα που έχει προκαλέσει η εμφάνιση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα βρέθηκε στο επίκεντρο των δηλώσεων του Αλέξη Χαρίτση, ο οποίος έκανε λόγο για μια εξέλιξη που ήδη καταγράφει ιδιαίτερη απήχηση σε τμήματα της κοινωνίας τα οποία μέχρι πρότινος παρέμεναν αποστασιοποιημένα από την πολιτική διαδικασία. Παράλληλα, ο ανεξάρτητος βουλευτής αναφέρθηκε στις ευρύτερες εξελίξεις στον χώρο της Κεντροαριστεράς και της Αριστεράς, ενώ άσκησε κριτική και στη στάση του ΠΑΣΟΚ ως αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Σχολιάζοντας το νέο πολιτικό εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού, ο πρώην πρόεδρος της Νέας Αριστεράς τόνισε ότι «Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έχει διαμορφώσει μία δυναμική η οποία είναι αξιοσημείωτη, μιλάει σε κοινωνικά στρώματα τα οποία μέχρι σήμερα ήταν εκτός του πολιτικού παιχνιδιού».

Ο Αλέξης Χαρίτσης υπογράμμισε ακόμη ότι το πολιτικό σκηνικό παραμένει εξαιρετικά ασταθές και μεταβαλλόμενο, εκφράζοντας την εκτίμηση πως οι εξελίξεις δεν μπορούν να προεξοφληθούν. Όπως ανέφερε, «Μην ξεχνάμε τον παράγοντα κοινωνία και γενικά για τον κόσμο της Αριστεράς και τον ευρύτερο προοδευτικό κόσμο που δεν αντέχει άλλο αυτό το οποίο ζει από την κυβέρνηση».

Αναφερόμενος στο ΠΑΣΟΚ, ο ανεξάρτητος βουλευτής άσκησε έντονη κριτική για τη στάση που τηρεί απέναντι στις πρόσφατες εξελίξεις, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Δεν καταλαβαίνω πως γίνεται η δύναμη της αξιωματικής αντιπολίτευσης αυτή τη στιγμή που μιλάμε να μην έχει φέρει τη χώρα ανάποδα για τις τελευταίες αποκαλύψεις του καταδικασμένου απόστρατου του IDF».

Παράλληλα, στάθηκε στην ανάγκη συγκρότησης ενός ενιαίου μετώπου στον χώρο της Αριστεράς, επισημαίνοντας ότι η σημερινή συγκυρία καθιστά αναγκαία τη συνεργασία και την κοινή δράση των προοδευτικών δυνάμεων. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «Αυτή τη στιγμή η μεγάλη κοινωνική αναγκαιότητα είναι η ανασυγκρότηση και η ενότητα των δυνάμεων της Αριστεράς, εμείς για αυτό το σχέδιο θέλουμε να αγωνιστούμε, να παλέψουμε. Για αυτό το σχέδιο είμαστε παρόντες».