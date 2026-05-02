Για τον Αλέξη Τσίπρα, τη Μαρία Καρυστιανού, το ΠΑΣΟΚ και τη διεύρυνση που επιχειρείται με πολιτικούς όπως ο Θεοδόσης Πελεγρίνης και ο Νικόλας Φαραντούρης, μίλησε ο ο πολιτικός αναλυτής Ανδρέας Δρυμιώτης στο ACTION 24.

Για τον πρώην πρωθυπουργό, ο Ανδρέας Δρυμιώτης υποστήριξε ότι «δεν έχει καμία τύχη. Εγώ έχω δεσμευτεί για 10%-12%. Θα φτάσει με αυτά μέχρι την κάλπη. Δεύτερος θα είναι ο Ανδρουλάκης γιατί ο Τσίπρας έχει εξαντλήσει τα αποθέματά του. Ο Ανδρουλάκης έχει τα στραβά του, αλλά ο κόσμος έχει ζήσει τους ερασιτέχνες του ΣΥΡΙΖΑ κι εγώ δεν φοβάμαι κανέναν επαγγελματία αλλά τους ερασιτέχνες».

«Ο Τσίπρας είναι πεθαμένος πολιτικά, έφυγε με 17%, αποκλείεται να ξαναπιάσει αυτό το νούμερο. Να με καλέσετε και θα ζητήσω συγγνώμη αν πιάσει πάνω από 12%» κατέληξε ο κ. Δρυμιώτης για τον πρώην πρωθυπουργό.

Όσον αφορά τη Μαρία Καρυστιανού, την χαρακτήρισε εκ νέου «θηλυκό Κασσελάκη» είπε «όταν αύριο κάνει κόμμα θα καταλάβετε ότι είναι ό,τι ο Κασσελάκης, ένα κύμβαλο αλαλάζον. Συναισθηματικά έχει τη συμπάθεια όλου του κόσμου, έχασε ένα παιδί και είμαστε όλοι μαζί της. Από αυτό μέχρι να κάνει κόμμα και να μας εκπροσωπήσει στον Λευκό Οίκο και την Ε.Ε. είναι τεράστιο βήμα. Απόδειξη: ότι μια φορά βγήκε ζωντανή και έκανε γκάφα με τις αμβλώσεις. Όταν κάνει κόμμα και δεν θα έχει τα γραπτά να μιλήσει θα καταλάβουμε ότι είναι κύμβαλο αλαλάζον».

Ερωτηθείς για τη διεύρυνση που επιχειρεί το ΠΑΣΟΚ , ο πολιτικός αναλυτής επισήμανε ότι «η πρώτη ήταν ο κ. Πελεγρίνης, η δεύτερη ο κ. Φαραντούρης. Αν αυτή είναι διεύρυνση… εμένα μου φαίνεται commedia dell’arte. Ο Φαραντούρης είναι γυρολόγος. Πρώτα πήγε στη ΝΔ, μετά στον ΣΥΡΙΖΑ, βγήκε από αυτόν και τώρα θέλει να πάει στο ΠΑΣΟΚ».

Σύμφωνα με τον κ. Δρυμιώτη «το ΠΑΣΟΚ πρέπει να ξαναβρεί τον δρόμο του που είναι ένα συστημικό κόμμα όπως ήταν και είχαμε την ανταλλαγή κυβερνήσεων με τη ΝΔ. Ο δικομματισμός ωφέλησε τον τόπο. Δεν είναι καλό να είναι ένα κόμμα μόνιμα στην εξουσία αλλά να εναλλάσσεται με επαγγελματίες».