Για τον κατακερματισμό που επικρατεί στον προοδευτικό χώρο μίλησε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία Στέργιος Καλπάκης στο Newsbeast και τον Σάββα Γουλόπουλο στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

«Θεωρώ ότι αν μεταξύ των προοδευτικών κομμάτων γίνει μία συζήτηση επικεντρωμένη στο παρελθόν και όχι στα σημερινά προβλήματα της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας αυτή είναι η καλύτερη συνταγή για να μην γίνει απολύτως τίποτα» σημείωσε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία.

«Βεβαίως έχουν τη σημασία τους οι διαφορές, οι διαφωνίες και οι διαχωριστικές γραμμές του παρελθόντος αλλά θεωρώ πως έχει κυλήσει πολύ νερό στο αυλάκι έκτοτε και πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά» υπογράμμισε ο Στέργιος Καλπάκης.

«Το ΠΑΣΟΚ έκανε λάθος να επιμείνει στο συνέδριό του στην αυτόνομη πορεία του»

«Πού είμαστε λοιπόν σήμερα; Το ΠΑΣΟΚ κατά την άποψή μου έκανε μία επιλογή λάθος να επιμείνει στο συνέδριό του στην αυτόνομη πορεία του. Και δεν το λέω για να ψέξω τους φίλους του ΠΑΣΟΚ, ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Το λέω γιατί είναι αδιέξοδη η γραμμή ότι μπορεί το ΠΑΣΟΚ να κερδίσει έστω και με μία ψήφο τη Νέα Δημοκρατία με βάση τουλάχιστον τα δημοκοπικά δεδομένα» υπογράμμισε.

Όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Στέργιος Καλπάκης: «Ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και πάνω από έναν χρόνο έχει πει ότι όσο υπάρχει αυτός ο κατακερματισμός στον χώρο τον προοδευτικό αυτό θα ευνοεί τη Νέα Δημοκρατία»

«Η άρνηση του ΠΑΣΟΚ ενεργοποιεί νέα δεδομένα και αλλάζει τη συζήτηση» συμπλήρωσε και εξήγησε νέα δεδομένα φέρνει και η ενεργοποίηση του Αλέξη Τσίπρα εξηγώντας «έχουμε μπει σε μία φάση αναδιάταξης του πολιτικού σκηνικού».

