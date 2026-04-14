Η προστασία των συνόρων της χώρας πραγματοποιείται στο πλαίσιο του διεθνούς, ενωσιακού και εθνικού δικαίου, με πλήρη σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, σημειώνουν πηγές του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, σε απάντηση δημοσιεύματος του BBC, το οποίο αναφέρει ότι μισθοφόροι, υπό τις εντολές της αστυνομίας, απωθούσαν πρόσφυγες και μετανάστες στα ελληνικά χερσαία σύνορα, προς την Τουρκία.

Όπως επισημαίνει το υπουργείο, καταρχάς, ότι οι καταγγελίες που δημοσιεύονται, συνδέονται με ισχυρισμούς για περιστατικά που έλαβαν χώρα επί υπηρεσιακής κυβέρνησης το 2023.

«Οι ελληνικές Αρχές έχουν τοποθετηθεί κατ’ επανάληψη τα τελευταία χρόνια επί αντίστοιχων ισχυρισμών, με σαφήνεια και τεκμηρίωση», τονίζουν οι ίδιες πηγές και προσθέτουν ότι αντίστοιχες εκθέσεις και δημοσιεύματα βασίζονται κατά κύριο λόγο σε μαρτυρίες και δευτερογενή στοιχεία, τα οποία δεν είναι δυνατόν να επιβεβαιωθούν, ενώ η αξιολόγησή τους στηρίζεται συχνά στη σύγκλιση καταγγελιών και όχι σε αποδεικτικά δεδομένα.

Ωστόσο, συμπληρώνουν ότι σε κάθε περίπτωση, οι εν λόγω καταγγελίες λαμβάνονται σοβαρά υπ΄ όψιν, αξιολογούνται και διερευνώνται άμεσα και θεσμικά, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και τους μηχανισμούς ελέγχου και λογοδοσίας που λειτουργούν τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Καταλήγοντας, τα στελέχη του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σημειώνουν ότι η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών αποτελεί σύνθετη πρόκληση, ιδίως σε περιοχές αυξημένης πίεσης, όπως τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα, υπογραμμίζουν, ανταποκρίνεται σε αυτή την ευθύνη με συνέπεια, διασφαλίζοντας παράλληλα την τήρηση της νομιμότητας και των διεθνών υποχρεώσεών της. Παράλληλα, οι αρμόδιες Αρχές παραμένουν στη διάθεση κάθε θεσμικού φορέα για την παροχή στοιχείων και τη συνδρομή σε κάθε διαδικασία που αποσκοπεί στη διασφάλιση της διαφάνειας και της αντικειμενικής αποτύπωσης των πραγματικών δεδομένων.

Η έρευνα του BBC αποκαλύπτει την ύπαρξη εσωτερικών αστυνομικών εγγράφων, στα οποία συνοριοφύλακες περιγράφουν πως η στρατολόγηση των λεγόμενων «μισθοφόρων» έγινε κατόπιν εντολών και υπό την εποπτεία ανώτερων αξιωματικών. Παράλληλα, καταγράφονται καταγγελίες για εκτεταμένη βία, με μάρτυρες να αναφέρουν ότι μετανάστες υπέστησαν εξευτελιστική μεταχείριση, ληστείες, ξυλοδαρμούς και ακόμη και σεξουαλικές επιθέσεις. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η ανεπίσημη χρήση τέτοιων ομάδων φέρεται να ξεκίνησε τουλάχιστον από το 2020.

Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης, δήλωσε ότι είναι «εντελώς ανενημέρωτος» για τις συγκεκριμένες καταγγελίες σχετικά με τη χρήση μεταναστών σε επαναπροωθήσεις, ενώ οι αρμόδιες αρχές δεν απάντησαν σε γραπτά και αναλυτικά αιτήματα για σχόλιο. Οι επαναπροωθήσεις, δηλαδή η αναγκαστική επιστροφή μεταναστών και αιτούντων άσυλο χωρίς τη νόμιμη διαδικασία, θεωρούνται γενικά παράνομες βάσει του διεθνούς δικαίου.

Ήδη από το 2022, είχαν δημοσιοποιηθεί αναφορές ότι τέτοιες πρακτικές πραγματοποιούνται στην Ελλάδα από μασκοφόρους αλλοδαπούς άνδρες, μέσω έρευνας του ειδησεογραφικού οργανισμού Lighthouse Reports με έδρα την Ολλανδία.

Η νέα έρευνα, που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την οργάνωση Consolidated Rescue Group (CRG), ξεκίνησε το περασμένο φθινόπωρο, όταν περιήλθε στα χέρια των ερευνητών βίντεο που φέρεται να δείχνει κακομεταχείριση μεταναστών από «μισθοφόρους». Το υλικό παραδόθηκε από διακινητή, ο οποίος δήλωσε δυσαρεστημένος με συνεργάτες του. Αν και δεν έχει καταστεί δυνατή η πλήρης επαλήθευση του περιεχομένου, οι εικόνες συμφωνούν με μαρτυρίες από ανεξάρτητες πηγές.