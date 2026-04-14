Στις 1.203 ανέρχονται οι ανακλήσεις προσφυγικών καθεστώτων πολιτών Συρίας από την 1η Μαρτίου 2026 έως τις 9 Απριλίου 2026, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, στο πλαίσιο της αποτύπωσης της πορείας εφαρμογής της σχετικής πολιτικής του.

Οι ανακλήσεις πραγματοποιήθηκαν από το Τμήμα Ανακλήσεων της Διεύθυνσης Επιστροφών της Υπηρεσίας Ασύλου, που υπάγεται στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, κατόπιν επανεξέτασης των υποθέσεων και σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, όπως επισημαίνει το υπουργείο.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, αυτή η εξέλιξη εντάσσεται στη συστηματική προσπάθεια για την ορθή εφαρμογή των διαδικασιών διεθνούς προστασίας. Παράλληλα, όπως σημειώνει, θετικά και μετρήσιμα αποτελέσματα καταγράφονται και στον τομέα των εθελούσιων επιστροφών προς τη Συρία, αναδεικνύοντας την αποτελεσματικότητα της πολιτικής που εφαρμόζει το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και τον ρόλο της χώρας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο πλαίσιο της δράσης «Εφαρμογή των Υποβοηθούμενων Εθελούσιων Επιστροφών και μέτρων επανένταξης», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιείται από τον ΔΟΜ Ελλάδας, το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου αναφέρει ότι η Ελλάδα καταγράφει την υψηλότερη επίδοση μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, από τον Οκτώβριο του 2025 έως σήμερα η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση σε εθελούσιες επιστροφές προς τη Συρία, με 89 επιστροφές, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο 50% του συνόλου των επιστροφών που πραγματοποιήθηκαν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου καταγράφηκαν συνολικά 178 επιστροφές.

Το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου επισημαίνει πως, παρότι ο συνολικός αριθμός επιστροφών από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς τη Συρία παραμένει χαμηλός, έχει ιδιαίτερη σημασία το γεγονός ότι η διαδικασία επιστροφών επανεκκινεί μετά από 10 χρόνια, με την Ελλάδα να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Τέλος, στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι το πρόγραμμα των εθελούσιων επιστροφών βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο εφαρμογής, εκτιμώντας πως υπάρχουν προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης των επιδόσεων το επόμενο διάστημα. Παράλληλα, τονίζεται ότι συνεχίζεται η εφαρμογή μίας ολοκληρωμένης πολιτικής, με στόχο την ενίσχυση της αξιοπιστίας του συστήματος ασύλου και της θέσης της χώρας στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.