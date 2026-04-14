Επίθεση κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε το πρωί της Τρίτης 14/4 η πρόεδρος της Φωνής Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου ενώ παράλληλα μιμήθηκε on air τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τη χαρακτήρισε «Ελένη Λουκά της πολιτικής.

Σε συνέντευξή της στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «ΣΗΜΕΡΑ» η Αφροδίτη Λατινοπούλου έκανε λόγο για «κυβέρνηση αρίστων που μόνο άριστοι δεν είναι, γιατί στο μόνο που παίρνουν άριστα είναι η διαφθορά» ενώ στο στόχαστρό της βρέθηκε και ο ίδιος ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, η αλαζονεία του οποίου – όπως είπε – έχει φτάσει στο peak της με το να «ξεπλένει τους υπουργούς του».

«Ο κ. Μητσοτάκης έχει παίξει τον ρόλο και του δικαστή και του πραγματογνώμονα και του ανακριτή και του εισαγγελέα. Να σας θυμίσω τα Τέμπη και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου βγήκε και είπε πως οι υπουργοί του δεν έχουν καμία ευθύνη – για Βορίδη και Αυγενάκη» επεσήμανε και συμπλήρωσε: «Αν δεν είναι δικαστής, να κάτσει εκεί που είναι και να μας πει αν θα είναι όλοι αυτοί υποψήφιοι. Γιατί τους έβγαλε τότε από υπουργούς, αφού ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας; Ας τους κρατούσε αφού πρέπει να τελεσιδικήσει η Δικαιοσύνη».

«Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι και η Κρήτη μπλε έγινε και ψηφαλάκια στις περιφέρειες πήγανε και τα τηλέφωνα με τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ ακούσαμε», ανέφερε αμέσως μετά, αρνούμενη κατηγορηματικά ότι η ίδια έχει κάνει ποτέ ρουσφέτι.

«Επιλέξαμε συνειδητά να μην χτίζουμε πελατειακές σχέσεις, να μην έχουμε τους κομματικούς στρατούς με την έννοια που τους έχει ο Μητσοτάκης» είπε.

Τι είπε για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου

Παράλληλα, χαρακτήρισε ως «χρυσό χορηγό» του πρωθυπουργού τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία αποπροσανατολίζει διαρκώς. «Είναι η Ελένη Λουκά της πολιτικής, με όλον τον σεβασμό στην κ. Λουκά γιατί έχει αγαθές προθέσεις».

Ερωτηθείσα η ίδια με ποιες πολιτικές δυνάμεις θα μπορούσε να συνεργαστεί, απάντησε: «Με ποιους να συνεργαστώ, με τους αριστερούς; Δεν κατάλαβα. Όσον αφορά τον Μητσοτάκη το έχω ξεκαθαρίσει. Χάος μας χωρίζει και με την Αριστερά, χάος μας χωρίζει και με τον Μητσοτάκη. Δεν υπάρχουν αδιέξοδα στις δημοκρατίες. Όταν θες να θεραπεύσεις την Ελλάδα σου, πας με τη σκληρή αλήθεια. Αν είναι στον ασθενή να πεις “πιες κανένα τσιπουράκι, φάε κανένα παϊδάκι”, στα δικά μου δεν θα πεθάνει η Ελλάδα. Εμείς θέλουμε να κυβερνήσουν μια μέρα οι ιδέες μας, αυτά τα οποία πρεσβεύουμε».

Επίσης, η επικεφαλής της Φωνής Λογικής χαρακτήρισε ως «αποπροσανατολιστική» τόσο την πρόσφατη δήλωση του πρωθυπουργού περί ασυμβίβαστου υπουργού-βουλευτή, όσο και την εξαγγελία για απαγόρευση χρήσης των social media από ανηλίκους κάτω των 15 ετών. «Τα παιδιά χρειάζονται παιδεία, θα βρουν τρόπο να παρακάμψουν την απαγόρευση μέσα σε λίγα λεπτά», σχολίασε.

«Αυτό που έπρεπε να είχε γίνει 7-8 χρόνια τώρα ήταν να διαμορφώσει και να βελτιώσει τη Δικαιοσύνη. Είναι καλύτερος από τους γονείς ο Μητσοτάκης, έχει αναλάβει τώρα κι άλλα χρέη. Τα έχει κάνει όλα τόσο τέλεια και είπε “τι να πιάσω τώρα, πάω να πιάσω και τον ρόλο του γονέα”. Λέει στους γονείς πως είναι ανίκανοι να διαχειριστούν, να ελέγξουν και να εκπαιδεύσουν τα παιδιά τους όσον αφορά τα social media, άρα πήρε την κατάσταση στα χέρια του, όπως ακριβώς κάνουν στα κομμουνιστικά καθεστώτα. Το τι θα περάσουν οι γονείς από αυτά που έρχονται, δεν το καταλαβαίνετε» είπε κλείνοντας.