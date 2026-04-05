Με τις παραιτήσεις κορυφαίων στελεχών και την αναμονή για την πρωθυπουργική τοποθέτηση, η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ μετατρέπεται σε κεντρικό πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. Οι πρώην υπουργοί Κώστας Τσιάρας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, Κώστας Σκρέκας και ο βουλευτής Θεόφιλος Λεονταρίδης επέλεξαν την οδό της πλήρους δικαστικής διερεύνησης, ζητώντας οι ίδιοι την άρση της βουλευτικής τους ασυλίας.

Κοινό σημείο στις τοποθετήσεις τους είναι η κατηγορηματική άρνηση οποιασδήποτε παράτυπης παρέμβασης. Οι τέσσερις πολιτικοί υποστηρίζουν ότι οι επαφές τους με τον οργανισμό περιορίζονταν αποκλειστικά σε θεσμικές διευκρινίσεις για αιτήματα πολιτών, χωρίς καμία πρόθεση παραβίασης του νόμου ή άσκησης πίεσης.

Την άμεση άρση της ασυλίας τους ζήτησαν οι Κώστας Τσιάρας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, Κώστας Σκρέκας και Θεόφιλος Λεονταρίδης, ανοίγοντας τον δρόμο για την πλήρη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης

Το τηλεοπτικό μήνυμα του Πρωθυπουργού

Στις 12 το μεσημέρι της Μεγάλης Δευτέρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να τοποθετηθεί δημόσια, επιχειρώντας να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο πρωθυπουργός θα εστιάσει στον διαχωρισμό των ευθυνών, θέλοντας να καταστήσει σαφές ότι η Δικαιοσύνη πρέπει να λειτουργήσει απερίσπαστη.

Κυβερνητικοί κύκλοι αναφέρουν ότι ο κ. Μητσοτάκης θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη «να ξεχωρίσει η ήρα από το στάρι», επισημαίνοντας ότι οι υποθέσεις της δικογραφίας δεν έχουν την ίδια νομική βαρύτητα.

Παράλληλα, θα παρουσιάσει την πλήρη ψηφιοποίηση των ελέγχων ως τη μόνη λύση για τη θωράκιση της διαφάνειας, ώστε να εκλείψουν οριστικά οι ανθρώπινες παρεμβολές στο σύστημα των αγροτικών ενισχύσεων.

Τσιάρας και Κεφαλογιάννης: «Καμία εμπλοκή σε αδίκημα»

Ο Κώστας Τσιάρας, ο οποίος παραιτήθηκε μετά τη διαβίβαση της δικογραφίας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ξεκαθαρίζει ότι η επικοινωνία του γραφείου του αφορούσε μόνο τη διαδικασία ελέγχου για ένα ποσό της τάξης των 429 ευρώ.

«Η συζήτηση δηλαδή αφορούσε ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΠΙΤΗ ΜΟΥ ΓΕΩΡΓΟΥ ΥΨΟΥΣ 429,28 ΕΥΡΩ !!!», αναφέρει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι όσοι μιλούν για μεγάλα ποσά είτε αγνοούν το πλαίσιο είτε παραπλανούν συνειδητά.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο οποίος υπέβαλε την παραίτησή του στη διάθεση του Πρωθυπουργού.

«Δεν υπάρχει ούτε μία δική μου συνομιλία ούτε ένα δικό μου μήνυμα», τονίζει ο κ. Κεφαλογιάννης, εξηγώντας ότι η κατηγορία εναντίον του εδράζεται στην υπόθεση ότι ένας πρώην συνεργάτης του ενεργούσε κατ’ εντολή του, κάτι που ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά.

Σκρέκας και Λεονταρίδης: Θεσμική καθαρότητα και ευθύνη

Την άμεση άρση της ασυλίας του ζήτησε και ο Κώστας Σκρέκας, παραιτούμενος από τη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ. Στην επιστολή του προς τον πρωθυπουργό, σημειώνει ότι η πράξη του υπαγορεύεται από την ανάγκη να μη μείνουν σκιές πάνω από την παράταξη.

«Η παραίτησή μου αποτελεί πράξη ευθύνης», υπογραμμίζει, δηλώνοντας πως η επικοινωνία του αφορούσε μόνο τη διερεύνηση αιτήματος πολίτη.

Τέλος, ο Θεόφιλος Λεονταρίδης παρεμβαίνει στην υπόθεση υποστηρίζοντας ότι η δική του ενέργεια αφορούσε νόμιμα δικαιώματα που καταβάλλονταν διαχρονικά.