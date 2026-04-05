Ο Κώστας Σκρέκας με επιστολή του, θέτει εαυτόν εκτός κομματικών καθηκόντων, ζητώντας παράλληλα να προχωρήσουν οι διαδικασίες για τη διερεύνηση της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην οποία εμπλέκεται το όνομά του.

Ο πρώην υπουργός υποστήριξε ότι η απόφασή του πηγάζει από την ανάγκη να προστατευθεί η πολιτική αξιοπιστία του κόμματος.

Συγκεκριμένα, στην επιστολή του αναφέρει:

«Η αναφορά του ονόματός μου στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν πρέπει να αποτελέσει πεδίο σκιών ή αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης εις βάρος του συλλογικού μας έργου.»

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι οι επαφές του αφορούσαν αποκλειστικά τη διεκπεραίωση αιτήματος πολίτη, χωρίς καμία πρόθεση παραβίασης του νόμου. «Έχω πλήρη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και ζητώ την άμεση άρση της ασυλίας μου», σημείωσε χαρακτηριστικά, επιδιώκοντας την ταχύτατη αποκατάσταση της αλήθειας.

Η παραίτηση Σκρέκα αποτελεί την κορυφή του παγόβουνου, καθώς έχουν ήδη δρομολογηθεί οι παραιτήσεις από τη βουλευτική ασυλία του Γιάννη Κεφαλογιάννη και του Κώστα Τσιάρα, οι οποίοι επίσης βρίσκονται στο μικροσκόπιο της έρευνας για τις αγροτικές ενισχύσεις.

Αναλυτικά η επιστολή του:



Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

σας υποβάλλω την παραίτησή μου από τη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας.



Η πράξη μου υπαγορεύεται από την ανάγκη διασφάλισης της θεσμικής καθαρότητας και της πολιτικής αξιοπιστίας της παράταξης. Η αναφορά του ονόματός μου στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν πρέπει να αποτελέσει πεδίο σκιών ή αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης εις βάρος του συλλογικού μας έργου.



Δηλώνω κατηγορηματικά ότι το περιεχόμενο της επικοινωνίας μου αφορούσε αποκλειστικά τη διερεύνηση αιτήματος πολίτη, προκειμένου να διαπιστωθεί αν και σε ποιο βαθμό αυτό μπορεί να ικανοποιηθεί, χωρίς σε καμία περίπτωση να υφίσταται οποιαδήποτε προτροπή ή πρόθεσή μου για παραβίαση του νόμου. Ακριβώς για τον λόγο αυτό, θεωρώ υποχρέωσή μου να μην επιτρέψω η παραμικρή υπόνοια να πλήξει την παράταξη ή να διαστρεβλώσει την πολιτική πραγματικότητα.



Η παραίτησή μου αποτελεί πράξη ευθύνης. Πιστεύω ότι σε τέτοιες στιγμές, η στάση των πολιτικών προσώπων οφείλει να ενισχύει την εμπιστοσύνη στους θεσμούς και να διαφυλάσσει την αξιοπιστία της δημόσιας ζωής.



Έχω πλήρη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και ζητώ την άμεση άρση της ασυλίας μου, ώστε να διερευνηθεί ταχύτατα και σε βάθος η υπόθεση και να αποκατασταθεί πλήρως η αλήθεια.

Με τιμή,

ΚΩΣΤΑΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής

Κώστας Τσιάρας: «Η συζήτηση αφορούσε 429 ευρώ»

Ο Κώστας Τσιάρας προχώρησε νωρίτερα σε μια αναλυτική και τεχνική τοποθέτηση, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση στερείται πραγματικού οικονομικού αντικειμένου. Εξήγησε ότι η εμπλοκή του αφορούσε ένα ερώτημα συνεργάτη του για τη «μονάχα αναζήτηση της ορθής διοικητικής διαδικασίας» σε θέμα επιδότησης ενός γεωργού που είχε πληγεί από τον «Ιανό».

«Η συζήτηση δηλαδή αφορούσε ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΠΙΤΗ ΜΟΥ ΓΕΩΡΓΟΥ ΥΨΟΥΣ 429,28 ΕΥΡΩ !!!»

Ο κ. Τσιάρας κατήγγειλε προσπάθεια παραπλάνησης της κοινής γνώμης, τονίζοντας ότι τα ποσά των 22.000 ευρώ που ακούγονται αφορούν το σύνολο των νόμιμων ενισχύσεων του αγρότη και όχι το υπό διερεύνηση ζήτημα.

Η στάση του Γιάννη Κεφαλογιάννη

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Γιάννης Κεφαλογιάννης έκανε λόγο για «λευκή» δικογραφία όσον αφορά το πρόσωπό του. Υποστήριξε ότι παρά τις χιλιάδες σελίδες της έρευνας, δεν υπάρχει καμία καταγεγραμμένη συνομιλία ή μήνυμα που να τον εμπλέκει προσωπικά.

«Η κατηγορία που μου αποδίδεται βασίζεται στην υπόθεση ότι τέως συνεργάτης μου, που συνομιλούσε με τον τότε Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενεργούσε κατ’ εντολή μου.»

Ο κ. Κεφαλογιάννης έθεσε την παραίτησή του από την υπουργική του θέση στη διάθεση του Πρωθυπουργού, δηλώνοντας βέβαιος ότι η αβασιμότητα των κατηγοριών θα αποδειχθεί σύντομα από τις δικαστικές αρχές.

Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στη Βουλή για την τυπική ολοκλήρωση της άρσης ασυλίας των τριών στελεχών, σε μια υπόθεση που αναμένεται να απασχολήσει έντονα την πολιτική επικαιρότητα το επόμενο διάστημα.