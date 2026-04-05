O Γιάννης Κεφαλογιάννης, αποχωρώντας από το κυβερνητικό σχήμα μετά τις εξελίξεις που τον συνδέουν με δικαστική έρευνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, προανήγγειλε ότι θα κινηθεί άμεσα για την άρση της βουλευτικής του ασυλίας, επιθυμώντας την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης από τις αρμόδιες αρχές.

Η δικογραφία και οι διάλογοι του ΟΠΕΚΕΠΕ

Το ζήτημα που προέκυψε αφορά επαφές που φέρεται να είχε πρώην συνεργάτης του με τον τότε επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η κατηγορία εδράζεται στην εκτίμηση ότι ο συνεργάτης ενεργούσε κατόπιν οδηγιών του πολιτικού του προϊσταμένου. Ωστόσο, ο Γιάννης Κεφαλογιάννης αντικρούει αυτή την υπόθεση, εστιάζοντας στο περιεχόμενο του αποδεικτικού υλικού.

Όπως επισημαίνει ο ίδιος, μετά τη μελέτη των στοιχείων, επιβεβαιώθηκε η αρχική του πεποίθηση πως δεν υπάρχει καμία δική του εμπλοκή.

«Σε μία δικογραφία που αριθμεί χιλιάδες σελίδες δεν υπάρχει ούτε μία δική μου συνομιλία ούτε ένα δικό μου μήνυμα ούτε καν η ελάχιστη αναφορά από την οποία να προκύπτει δική μου γνώση και προτροπή για τέλεση οιουδήποτε αδικήματος», αναφέρει χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την παντελή απουσία στοιχείων που να τον συνδέουν προσωπικά με την υπόθεση.

Η παραίτηση και ο «αξιακός κώδικας»

Παρά την πεποίθησή του για την αθωότητά του, ο Γιάννης Κεφαλογιάννης επέλεξε την οδό της παραίτησης από την υπουργική θέση που κατείχε. Εξηγώντας το σκεπτικό του, τονίζει πως η κίνηση αυτή, καθώς και η αίτηση για άρση της ασυλίας του, αποτελούν μονόδρομο με βάση τις αρχές του.

Στην προσωπική του δήλωση σημειώνει πως προχωρά σε αυτές τις ενέργειες «καθώς τούτο επιτάσσει ο αξιακός μου κώδικας, έχοντας την πεποίθηση ότι η αβασιμότητα όσων μου αποδίδονται θα αναγνωρισθεί από τις μόνες αρμόδιες Δικαστικές Αρχές».

Ο πρώην υπουργός εμφανίζεται βέβαιος πως η επεξεργασία της υπόθεσης θα αποδείξει την έλλειψη οποιουδήποτε στοιχείου εις βάρος του, δηλώνοντας εξ αρχής σίγουρος πως δεν υπήρξε ποτέ γνώση ή συμμετοχή του σε οποιοδήποτε αδίκημα.