Την απόφασή του να τεθεί στη διάθεση της Δικαιοσύνης γνωστοποίησε ο Κώστας Τσιάρας, παραιτούμενος από το προνόμιο της βουλευτικής ασυλίας.

Η κίνηση αυτή έρχεται ως απάντηση σε έρευνα που αφορά επικοινωνία συνεργάτη του πολιτικού του γραφείου με αφορμή γραφειοκρατικό κόλλημα που αντιμετώπισε γεωργός στην Καρδίτσα σχετικά με τις αγροτικές του ενισχύσεις.

Το παρασκήνιο της επικοινωνίας

Όπως αναφέρει ο πολιτικός, όλα ξεκίνησαν όταν ένας αγρότης της περιοχής διαπίστωσε πως κινδύνευε να χάσει μέρος της επιδότησης για το λεγόμενο «πρασίνισμα» του 2021. Το πρόβλημα εντοπίστηκε σε χαντάκια και αρδευτικά κανάλια που είχαν υποστεί προσχώσεις από τον κυκλώνα «Ιανό», με αποτέλεσμα να θεωρηθούν αρχικά μη επιλέξιμα.

Ο Κώστας Τσιάρας διευκρινίζει πως ο συνεργάτης του έδρασε χωρίς ο ίδιος να το γνωρίζει, αναζητώντας απλώς την ορθή διοικητική οδό. Σύμφωνα με την καταγεγραμμένη συνομιλία, η επαφή έγινε «χωρίς οποιαδήποτε πίεση, χωρίς οχλήσεις, χωρίς να ακολουθήσει άλλο τηλεφώνημα από τον ίδιο συνεργάτη, χωρίς καμία φορτικότητα ή προσπάθεια άσκησης επιρροής».

Η οικονομική διάσταση και τα «λάθος» νούμερα

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει ο πρώην υπουργός, η υπόθεση απέχει πολύ από το να χαρακτηριστεί σκάνδαλο μεγάλης κλίμακας. Ο γεωργός είχε δηλώσει περισσότερα εκτάρια από όσα απαιτούνταν για την ενίσχυση, κάτι που σημαίνει ότι ακόμη και αν αφαιρούνταν οι επίμαχες περιοχές, η οικονομική ζημία θα ήταν ελάχιστη.

«Η συζήτηση δηλαδή αφορούσε ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΠΙΤΗ ΜΟΥ ΓΕΩΡΓΟΥ ΥΨΟΥΣ 429,28 ΕΥΡΩ !!!», τονίζει χαρακτηριστικά ο Κώστας Τσιάρας.

Παράλληλα, αποδομεί τους ισχυρισμούς για έρευνα που αφορά το ποσό των 22.944 ευρώ. Εξηγεί ότι το συγκεκριμένο νούμερο αποτελεί το άθροισμα εννέα διαφορετικών κατηγοριών ετήσιων ενισχύσεων (βασική, συνδεδεμένες κ.α.), οι οποίες βάσει κανονισμού δεν επηρεάζονται από το θέμα της οικολογικής εστίασης.

Η στάση του απέναντι στην Καρδίτσα

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο βουλευτής επισημαίνει ότι όσοι παρουσιάζουν την υπόθεση ως μείζον οικονομικό θέμα, είτε δεν γνωρίζουν το νόμο είτε παραπλανούν σκόπιμα. Υπογραμμίζει δε τη στενή του σχέση με την περιοχή της Θεσσαλίας:

«Πέρα όμως από τη νομική διάσταση της υπόθεσης, όσοι γνωρίζουν τη Θεσσαλία και ιδιαίτερα την Καρδίτσα γνωρίζουν καλά ότι ποτέ δεν υπήρξα αποκομμένος από τα πραγματικά προβλήματα των συμπολιτών μου. Τους στήριζα, τους στηρίζω και θα συνεχίσω να τους στηρίζω πάντα».

Με τη φράση «Ζητώ την έρευνα από την Δικαιοσύνη και παραιτούμαι από την βουλευτική ασυλία», ο Κώστας Τσιάρας ζητά πλέον την οριστική κατάληξη της υπόθεσης μέσω της νόμιμης οδού.