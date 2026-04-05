Ξεκαθαρίζει τη θέση του για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ο Θεόφιλος Λεονταρίδης, υποστηρίζοντας ότι η αναφορά του ονόματός του στη δικογραφία δεν συνδέεται με κάποια παράτυπη πράξη.

Σε ανάρτησή του, τονίζει ότι η επικοινωνία που είχε με τη διοίκηση του οργανισμού εντάσσεται στο πλαίσιο των θεσμικών του αρμοδιοτήτων, με στόχο να προχωρήσουν διαδικασίες πληρωμής που αφορούσαν νόμιμα δικαιώματα πολίτη της περιφέρειάς του.

Όπως σημειώνει, η συγκεκριμένη υπόθεση σχετίζεται με αίτημα που είχε ήδη εγκριθεί και αφορούσε ενίσχυση η οποία καταβαλλόταν διαχρονικά στην ίδια οικογένεια, χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε επιβάρυνση για ευρωπαϊκούς πόρους.

«Δεν υπάρχει καμία παράνομη ενέργεια»

Στην τοποθέτησή του αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Δεν υπάρχει καμία παράνομη ενέργεια», επιμένοντας ότι η παρέμβασή του περιορίστηκε αποκλειστικά στη διερεύνηση ενός αιτήματος εντός του θεσμικού του ρόλου.

Παράλληλα, θέτει το ερώτημα για το ποια ακριβώς παράβαση του αποδίδεται, σημειώνοντας ότι η ενέργειά του κινήθηκε εντός των ορίων της ευθύνης που έχει ως βουλευτής απέναντι στους πολίτες.

Ο ίδιος υπογραμμίζει ότι η στήριξη των πολιτών αποτελεί βασικό μέρος της κοινοβουλευτικής λειτουργίας, επισημαίνοντας ότι τέτοιου είδους παρεμβάσεις είναι καθημερινές, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου προκύπτουν δυσκολίες λόγω σύνθετων διοικητικών διαδικασιών.

Κλείνοντας, δηλώνει εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και γνωστοποιεί ότι ζητά ο ίδιος την άρση ασυλίας, προκειμένου να εξεταστεί πλήρως η υπόθεση και να αποσαφηνιστούν τα δεδομένα.

Την παραίτησή τους απο την βουλευτική ασυλία, είχαν ζητήσει νωρίτερα οι κύριοι Σκρέκας, Τσιάρας και Κεφαλογιάννης