Την παραίτησή του υπέβαλε, σήμερα, στον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστο Δήμα, ο διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), Γιώργος Σαουνάτσος. Η παραίτησή του έγινε δεκτή.

Την παραίτησή του ζήτησε ο κ. Δήμας μετά και τη δημοσιοποίηση του πορίσματος για το μπλακ άουτ που σημειώθηκε στις 4 Ιανουαρίου στα συστήματα ασφάλειας της εναέριας κυκλοφορίας.

Καθήκοντα διοικητή αναλαμβάνει, προσωρινά, ο υποδιοικητής Αεροναυτιλίας Γιώργος Βαγενάς, ενώ θα δρομολογηθούν άμεσα οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τον ορισμό νέου διοικητή.

Σημειώνεται πως χθες υποβλήθηκε στον κ. Δήμα το πόρισμα της Επιτροπής Διερεύνησης του περιστατικού αναστολής λειτουργίας του FIR Αθηνών την Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026. Σύμφωνα με την έκθεση των εμπειρογνωμόνων, το συμβάν οφείλεται σε «ψηφιακό θόρυβο», ο οποίος προκλήθηκε λόγω αποσυγχρονισμού σε πλειάδα ετερογενών διατάξεων/διεπαφών που καταλήγουν στις εγκαταστάσεις των ΚΕΠΑΘΜ, με αποτέλεσμα την ακούσια ενεργοποίηση/συνεχή εκπομπή κρίσιμου αριθμού πομπών και την υποβάθμιση/διακοπή κρίσιμων τηλεπικοινωνιακών διασυνδέσεων. Η πλήρης επαναφορά επετεύχθη κατόπιν επανασυγχρονισμού/επανεκκινήσεων που ακολούθησαν την επαναδρομολόγηση κίνησης στο δίκτυο κορμού.

Σημειώνεται, μεταξύ άλλων, πως για λόγους Ασφάλειας Πτήσεων, επιβλήθηκε πλήρης περιορισμός χωρητικότητας (zero rate) και εφαρμόστηκαν διαδικασίες έκτακτης ανάγκης. Η επαναφορά των παρεχόμενων Υπηρεσιών ήταν σταδιακή, ενώ η πλήρης αποκατάσταση πραγματοποιήθηκε στις 16:53 τοπική ώρα, μετά από εκούσια ενέργεια του τηλεπικοινωνιακού παρόχου.

Με βάση τις Αναφορές στην πλατφόρμα ECCAIRS και την αξιολόγηση της ΑΠΑ, το Περιστατικό κατατάχθηκε ως χαμηλής διακινδύνευσης (Green Area), χωρίς αναφορά παραβίασης ελαχίστων διαχωρισμών. Επιπλέον, δεν προέκυψαν ενδείξεις κυβερνοεπίθεσης ή εξωγενούς κακόβουλης παρεμβολής.

Δείτε ΕΔΩ το πόρισμα

Σε δηλώσεις που είχε κάνει για το περιστατικό στις 5 Ιανουαρίου, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών είχε ξεκαθαρίσει ότι θα υπάρξει απόδοση ευθυνών. Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα, ο ίδιος είχε πει ότι «σαφέστατα» θα πέσουν κεφάλια. Η ΕΔΕ γίνεται για να δούμε ποιος ακριβώς ευθύνεται για τη χθεσινή δυσλειτουργία».