Ο υπουργός Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, αναμένεται να ζητήσει εντός της ημέρας την παραίτηση του διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, Γιώργου Σαουνάτσου, μετά το μπλακ άουτ που σημειώθηκε στις 4 Ιανουαρίου στα συστήματα ασφάλειας της εναέριας κυκλοφορίας.

Τα καθήκοντα του κ. Σαουνάτσου αναμένεται να αναλαμβάνει ένας από τους υποδιοικητές της ΥΠΑ

Σημειώνεται πως χθες υποβλήθηκε στον κ. Δήμα το πόρισμα της Επιτροπής Διερεύνησης του περιστατικού αναστολής λειτουργίας του FIR Αθηνών την Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026.

Σύμφωνα με την έκθεση των εμπειρογνωμόνων:

το Συμβάν οφείλεται σε «ψηφιακό θόρυβο», ο οποίος προκλήθηκε λόγω αποσυγχρονισμού σε πλειάδα ετερογενών διατάξεων/διεπαφών που καταλήγουν στις εγκαταστάσεις των ΚΕΠΑΘΜ, με αποτέλεσμα την ακούσια ενεργοποίηση/συνεχή εκπομπή κρίσιμου αριθμού πομπών και την υποβάθμιση/διακοπή κρίσιμων τηλεπικοινωνιακών διασυνδέσεων. Η πλήρης επαναφορά επετεύχθη κατόπιν επανασυγχρονισμού/επανεκκινήσεων που ακολούθησαν την επαναδρομολόγηση κίνησης στο δίκτυο κορμού.

Σημειώνεται, μεταξύ άλλων, πως για λόγους Ασφάλειας Πτήσεων, επιβλήθηκε πλήρης περιορισμός χωρητικότητας (zero rate) και εφαρμόστηκαν διαδικασίες έκτακτης ανάγκης. Η επαναφορά των παρεχόμενων Υπηρεσιών ήταν σταδιακή, ενώ η πλήρης αποκατάσταση πραγματοποιήθηκε στις 16:53 τοπική ώρα, μετά από εκούσια ενέργεια του τηλεπικοινωνιακού παρόχου.

Με βάση τις Αναφορές στην πλατφόρμα ECCAIRS και την αξιολόγηση της ΑΠΑ, το Περιστατικό κατατάχθηκε ως χαμηλής διακινδύνευσης (Green Area), χωρίς αναφορά παραβίασης ελαχίστων διαχωρισμών. Επιπλέον, δεν προέκυψαν ενδείξεις κυβερνοεπίθεσης ή εξωγενούς κακόβουλης παρεμβολής.

Δείτε ΕΔΩ το πόρισμα

Σε δηλώσεις που είχε κάνει για το περιστατικό στις 5 Ιανουαρίου, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών είχε ξεκαθαρίσει ότι θα υπάρξει απόδοση ευθυνών.

«Θέλω να εξηγήσω ποιο ακριβώς ήταν το πρόβλημα για να έχουμε μία σαφή εικόνα: Σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας αλλά και με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας υπήρχε μια παρεμβολή στις συχνότητες, ένας έντονος θόρυβος ο οποίος καθιστούσε αδύνατη την επικοινωνία των πιλότων. (…) Ο θόρυβος αυτός, οι παρεμβολές αυτές από αέρος επηρέασαν το σύνολο των τηλεπικοινωνιακών υποδομών σε όλη τη χώρα».

Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα, ο ίδιος είχε πει ότι «σαφέστατα» θα πέσουν κεφάλια. Η ΕΔΕ γίνεται για να δούμε ποιος ακριβώς ευθύνεται για τη χθεσινή δυσλειτουργία».