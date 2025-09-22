«Κλείδωσε» η ώρα και ο τόπος της συνάντησης ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αύριο στη Νέα Υόρκη.

Όπως έγινε γνωστό, η συνάντηση θα γίνει στο «Σπίτι της Τουρκίας» στις 14:00 ώρα Νέας Υόρκης (21:00 ώρα Ελλάδος).

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές θα συζητηθούν διμερή και περιφερειακά ζητήματα και το format θα είναι 1 + 2 ( ηγέτες, οι υπουργοί Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν και οι διπλωματικοί σύμβουλοι Μίλτον Νικολαϊδης και Τσαταγκάι Κίλιτς).

Η συνάντηση φέτος γίνεται στο «Σπίτι της Τουρκίας» καθώς, πέρυσι η συνάντηση είχε πραγματοποιηθεί στον ΟΗΕ σε χώρο που είχε υποδείξει η ελληνική πλευρά.